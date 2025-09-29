뉴스

어린 자매 상습 학대·폭행한 30대 아빠 징역형

유영규 기자
작성 2025.09.29 07:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
어린 자매 상습 학대·폭행한 30대 아빠 징역형
▲ 부산지법

어린 자매를 제대로 돌보지 않고 폭행하거나 학대한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 아버지가 징역형을 선고받았습니다.

어제(28일) 법조계에 따르면 부산지법 형사11단독(정순열 판사)은 아동복지법 위반 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.

재판부는 또 아동학대, 가정폭력, 스토킹 등 3가지 치료프로그램을 40시간씩 이수하라고 명령했습니다.

A 씨는 2022년 7월부터 한 달간 부산 연제구 부산 연제구 자택 등에서 2살 큰딸과 1살 작은딸이 운다는 이유로 4차례에 걸쳐 폭언하거나 발과 주먹으로 딸들을 폭행한 혐의를 받습니다.

그에 앞서 2021년 8월 한 소아청소년과 의사가 작은딸에게 '수막염' 가능성이 있다며 대학병원 진료를 권고했는데도 상태가 악화하기 전까지 치료를 소홀히 하기도 했습니다.

A 씨는 거듭된 아동학대 탓에 2022년 3월 작은딸을 6개월간 외할머니에게 위탁하라는 부산가정법원의 명령이 나왔지만, 양육수당을 받으려고 한 달간 작은딸을 집에 머물게 했습니다.

심지어 아내와 말다툼하다 목을 조르거나 폭행한 이후 아내가 연락처를 바꾸고 별거에 들어가자 연락처를 알아낸 뒤 5차례에 걸쳐 메시지 전송 등 스토킹을 일삼았습니다.

A 씨는 이번 재판 중에 무면허 운전을 하다 적발되기도 했습니다.

정 판사는 "비난 가능성이 크고 엄벌이 불가피하다"고 판결했습니다.

다만, "피고인이 일부 범행을 자백하고 있고, 경제적 어려움이 아동 유기와 방임 범행에 영향을 미친 것으로 보인다"며 양형 사유를 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지