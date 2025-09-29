'반려견 비비탄 난사' 20대 남성 검찰 송치…군인 2명 수사 중

▲ 묶인 개에 비비탄 수백발 난사한 군인들

지난 6월 경남 거제시 한 식당 마당에 있던 반려견에게 비비탄 수백 발을 난사한 혐의를 받는 20대 일행 중 1명이 검찰에 넘겨졌습니다.경남경찰청 형사기동대는 형법상 특수재물손괴와 특수주거침입, 총포법 위반, 동물보호법 위반 혐의로 20대 남성 A 씨를 검찰에 송치했다고 27일 밝혔습니다.A 씨는 현역 군인 신분인 20대 남성 2명과 지난 6월 8일 오전 1시쯤 거제시 일운면 한 식당 마당에 있던 개 3마리에게 비비탄 수백 발을 난사한 혐의를 받습니다.경찰은 이들 3명 중 2명이 현역 군인 신분으로 휴가 기간 이러한 짓을 벌인 것으로 파악해 군부대에 사건을 넘기고 민간인이었던 A 씨에 대한 수사를 이어왔습니다.당초 A 씨는 일행과 이 식당 개 4마리에게 비비탄을 난사한 혐의를 받았습니다.그러나 인근 폐쇄회로(CC)TV 등에서는 이들 일행이 4마리 중 1마리에 대해 난사한 모습이 확인되지 않아 3마리에 난사한 혐의만 적용됐습니다.난사한 모습이 확인되지 않은 1마리는 사건 직후 숨졌습니다.경찰 관계자는 "숨진 개가 CCTV 사각지대에 있어 피의자들이 비비탄을 난사한 사실이 확인되지 않았고, A 씨 역시 숨진 개에게 비비탄을 난사하지 않았다고 부인하면서 혐의 적용이 어려웠다"고 전했습니다.피해 견주의 변호인인 법률사무소 빈센트 남언호 변호사에 따르면 경찰은 수사과정에서 A 씨에 대해 구속영장을 신청했으나 법원은 도주와 증거 인멸 우려가 없다는 취지로 기각했습니다.A 씨와 같은 혐의를 받은 현역 군인 2명에 대한 수사는 현재 군 수사당국에서 진행 중으로 조만간 송치 여부가 결정될 것으로 알려졌습니다.피해 견주 변호인 측은 숨진 개 1마리에 대한 혐의 적용이 되지 않은 것과 관련해 유감이라며 검찰에 관련 의견을 제시할 예정이라고 덧붙였습니다.