시청자와 교제하다 폭행…'나는 솔로' 출연 30대 검찰 송치

▲ 화성동탄경찰서

연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로'에 출연한 남성이 교제하던 여성을 폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.경기 화성동탄경찰서는 교제하던 여성을 폭행해 다치게 한 혐의(폭행치상 등)로 30대 남성 A 씨를 지난 15일 불구속 송치했다고 그제(27일) 밝혔습니다.A 씨는 2023년 3월 11일 오후 5시쯤 전남 순천시에 있는 30대 여성 B 씨의 가족 자택에서 B 씨의 목을 조르고 머리채를 움켜 잡거나 밀치는 등 폭행한 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 이로 인해 염좌 등으로 전치 2주의 진단을 받은 것으로 전해졌습니다.A 씨는 지난해 4월 6일 오후 6시쯤 화성시 한 숙박업소에서 B 씨의 목을 조르는 등 폭행한 혐의도 받고 있습니다.앞서 '나는 솔로' 프로그램에 출연했던 A 씨는 종영 후 오픈채팅방을 통해 B 씨를 알게 됐던 것으로 전해졌습니다.B 씨 측에 따르면 A 씨는 직접 오픈채팅방을 개설해 자신의 출연 사실을 방제로 걸고 시청자들과 소통해왔다고 합니다.B 씨는 해당 채팅방에 접속해 A 씨와 소통하다가 교제를 시작했으나, 이후 폭행 피해가 거듭되자 경찰에 A 씨를 고소했다고 주장했습니다.B 씨는 언론에 "A 씨는 운동을 업으로 삼고 있어 폭행당하는 과정에서 정말 크게 다칠지도 모른다는 불안감이 들었다"며 "이로 인해 현재까지 우울증, 불안장애 등으로 정신적 고통을 받고 있다"고 전했습니다.이어 "교제 폭력을 행사한 A 씨가 처벌받고 반성했으면 좋겠다는 생각에 시일이 지났지만 고소에 나섰다"고 덧붙였습니다.경찰 관계자는 "혐의가 소명돼 검찰에 넘긴 사안"이라며 "자세한 수사 사항에 대해서는 밝히기 어렵다"고 말했습니다.