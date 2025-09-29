시청자와 교제하다 폭행…'나는 솔로' 출연 30대 검찰 송치

▲ 화성동탄경찰서
연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로'에 출연한 남성이 교제하던 여성을 폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.
경기 화성동탄경찰서는 교제하던 여성을 폭행해 다치게 한 혐의(폭행치상 등)로 30대 남성 A 씨를 지난 15일 불구속 송치했다고 그제(27일) 밝혔습니다.
A 씨는 2023년 3월 11일 오후 5시쯤 전남 순천시에 있는 30대 여성 B 씨의 가족 자택에서 B 씨의 목을 조르고 머리채를 움켜 잡거나 밀치는 등 폭행한 혐의를 받고 있습니다.
B 씨는 이로 인해 염좌 등으로 전치 2주의 진단을 받은 것으로 전해졌습니다.
A 씨는 지난해 4월 6일 오후 6시쯤 화성시 한 숙박업소에서 B 씨의 목을 조르는 등 폭행한 혐의도 받고 있습니다.
앞서 '나는 솔로' 프로그램에 출연했던 A 씨는 종영 후 오픈채팅방을 통해 B 씨를 알게 됐던 것으로 전해졌습니다.
B 씨 측에 따르면 A 씨는 직접 오픈채팅방을 개설해 자신의 출연 사실을 방제로 걸고 시청자들과 소통해왔다고 합니다.
B 씨는 해당 채팅방에 접속해 A 씨와 소통하다가 교제를 시작했으나, 이후 폭행 피해가 거듭되자 경찰에 A 씨를 고소했다고 주장했습니다.
B 씨는 언론에 "A 씨는 운동을 업으로 삼고 있어 폭행당하는 과정에서 정말 크게 다칠지도 모른다는 불안감이 들었다"며 "이로 인해 현재까지 우울증, 불안장애 등으로 정신적 고통을 받고 있다"고 전했습니다.
이어 "교제 폭력을 행사한 A 씨가 처벌받고 반성했으면 좋겠다는 생각에 시일이 지났지만 고소에 나섰다"고 덧붙였습니다.
경찰 관계자는 "혐의가 소명돼 검찰에 넘긴 사안"이라며 "자세한 수사 사항에 대해서는 밝히기 어렵다"고 말했습니다.