WP "트럼프, 미 국방이 소집한 전군 지휘관 회의에 참석 예정"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령 (왼쪽) 과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계 미군 고위 지휘관이 소집된 회의에 직접 참석할 예정이라고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했습니다.WP가 열람한 국방부 내부 문건에 따르면 트럼프 대통령은 오는 30일 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 열리는 전군 지휘관 회의에 참석하기로 결정했습니다.이 회의는 피트 헤그세스 국방부 장관이 전군의 준장 이상 지휘관과 선임 부사관을 대상으로 참석을 지시했으며 이에 따라 장성 수백명이 한 장소에 집결할 것으로 예상됩니다.보도에 따르면 미국과 세계 각국에는 약 800명의 장성이 있으며 이번 소집령은 참모가 아닌 지휘관에만 해당합니다.이 정도 규모의 전군 지휘관 회의는 매우 이례적인데도 헤그세스 장관과 국방부가 소집 사유를 밝히지 않아 군 내부에 혼선과 불안을 키우고 있다고 WP는 지적했습니다.소식통들은 헤그세스 장관이 군 기준과 전사 정신에 대해 짧은 연설을 하려고 한다고 전했습니다.헤그세스 장관은 군이 '정치적 올바름'에 신경을 쓴 탓에 전투력이 약해졌다고 주장하며 전사 정신을 복원하겠다고 공언해왔습니다.그는 이런 맥락에서 장성 수십 명을 사유 없이 해고했으며 장성 숫자를 20% 줄이겠다고 공약하기도 했습니다.이에 일각에서는 그가 대규모 해고나 강등을 발표하는 등 기강 잡기 차원에서 장성들을 소집했거나 정치적 중립을 지켜야 할 군을 정치적으로 이용하려 한다는 비판도 제기됩니다.임명 당시부터 군 경험 부족을 지적받아온 헤그세스 장관이 수십 년을 군에서 보낸 고위 장성들에게 전사 정신을 가르치려 든다는 데에 대한 반발심도 감지됩니다.전 세계 지휘관을 한자리에 모으면 우발 사태가 발생할 경우 지휘 공백이 생기거나 보안 문제가 발생할 수 있다는 우려도 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)