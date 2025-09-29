뉴스

정부 "국정자원 화재 관련 정부 서비스 39개 복구 완료"

김덕현 기자
작성 2025.09.29 02:05
국가정보자원관리원 화재로 가동이 중단됐던 647개 정부 서비스 가운데 39개가 이틀 만에 복구됐습니다.

오늘(29일) 행정안전부에 따르면 어제(28일) 자정 기준 복구된 서비스는 모바일 신분증과 우체국 인터넷 예금, 해운항만물류정보시스템, 국정관리시스템, 보건의료빅데이터 시스템 등 39개 서비스입니다.

어제 22시 기준으로 복구를 마쳤던 30개 서비스 외에 소방청 119 다매체 신고시스템, 행안부 전자문서 진본확인시스템 등 9건이 추가로 운영을 재개한 겁니다.

복구 작업은 국민 안전과 재산, 경제 활동에 영향을 미치는 시스템을 최우선으로 중요도 등 등급제에 따라 우선순위를 두고 진행되고 있습니다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행안부 장관)은 "국민들의 불편을 최소화하기 위해 조속한 복구에 총력을 다하겠다"고 밝혔습니다.

※9/28(일) 24시 기준 복구 완료 정부 서비스(총 39개)

▲행정안전부(10개): 모바일신분증(발급 제외), LDAP, 문서유통시스템, 복합인증시스템, 정부암호이용시스템, 모바일메시지시스템, GIS기반통합시스템(대민), GIS기반통합시스템(내부행정), 디지털원패스시스템, 전자문서진본확인시스템
▲해양수산부(2개): 해운항만물류정보시스템, 해양안전종합정보
▲국무총리실(1개): 국정관리시스템
▲보건복지부(4개): 보건의료빅데이터시스템, 노인맞춤형돌봄시스템, 취약노인지원시스템, UniMOHW(유니모) 포털
▲기획재정부(1개): 디지털예산회계시스템(디브레인)
▲환경부(4개): 배출권등록시스템, 상세등록부시스템, 온실가스종합정보센터, 온실가스 인벤토리
▲관세청(3개): 대표홈페이지, 내부정보통합시스템, 국회답변
▲통계청(1개): 통계데이터센터
▲과기정통부(7개): 우체국금융(인터넷예금, 스마트예금, 금융상품몰, 인터넷보험, 스마트보험), 학사행정, 인터넷 FC 영업지원
▲금융위원회(2개): FIU 심사분석, FIU 홈페이지
▲소방청(2개): 119 다매체 신고시스템(경찰문자서비스 제외), 국가화재정보시스템(부분 복구)
▲관세청(2개): 빅데이터 포털(대민), 빅데이터 포털(내부행정)
