'미우새' 신지, "결혼 결심한 이유는"···문원 둘러싼 논란에도 마음 굳힌 이유 고백

신지가 논란에도 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.



28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 신지가 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 서장훈은 신지에 대해 7살 연하 가수 문원과 결혼을 앞두고 있다고 설명했다. 또한 예비 남편을 향한 논란으로 맘고생이 심했다며 심경을 물었다.



이에 신지는 "이런저런 이야기가 튀어나오니 당황했다. 나랑 열애설이라도 난다면 크게 이슈가 될 거기 때문에 잘못한 게 있으면 이야기를 해야 한다고 사전에 여러 가지를 물었다. 그런데 2년 넘어 3년 정도 지켜본 바로는 그런 게 없었다. 그런데 사실이 아닌 이야기들이 나오다 보니 당황했다"라고 솔직하게 말했다.



이어 그는 "그래도 난 오랜 기간 연예계 몸담고 있다 보니 이런 상황이 낯설지 않지만 예비신랑은 멘탈이 흔들리더라"라고 덧붙였다.



그럼에도 결혼 결심한 이유에 대해 신지는 "나한테 잘하고 부모님한테도 잘한다. 제가 없어도 부모님을 챙길 정도다"라며 "행사가 있어서 내가 집에 없을 때인데 부모님을 살뜰히 챙기더라. 그런 게 좋다. 부모님도 너무 예뻐하신다"라고 말했다.



또한 예비 시어머니가 자신에게 너무 고맙고 미안하다며 진심을 전했다고 말해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)