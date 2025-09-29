'런닝맨' 권은비, 양세찬에 "교제 중인 2명 중 한 명의 비밀 지켜주겠다" 비밀 약속

권은비가 양세찬의 비밀을 지켜주겠다고 약속했다.



28일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 '님아, 그 월급을 주CEO' 레이스가 진행됐다.



이날 방송에는 권은비가 회사 대표로 등장해 신입 사원을 선발했다. 양세찬의 등장에 권은비는 "모지리가 왔네"라며 웃었다.



그러자 양세찬은 "고졸이다. 배움이 없다. 대신 회사를 위해 충성을 다 하겠다"라고 포부를 밝혔다.



이를 보던 권은비는 깔깔대며 웃었고 서 있는 것만 봐도 웃기다고 했다. 이어 권은비는 "사귀고 있는 여친이랑 몇 년 정도 됐냐?"라며 무언가 아는 것 같이 물었다.



여친이 없다는 양세찬의 대답에 권은비는 "양다리라는 소문이 있더라"라고 말했다. 이에 멤버들도 "권나라, 오나라, 쇼츠가 좀 돌던데"라며 양세찬을 둘러싼 소문을 언급했다.



그리고 유재석은 "쌥쌥이가 뭔데 아이돌계를 들쑤시냐"라며 황당한 얼굴을 했다. 이에 양세찬은 "난 함께하는 모든 분들께 미안할 뿐이다"라며 모든 것은 소문이라고 선을 그었다.



하지만 권은비는 "양세찬 씨 비밀을 지켜드리겠습니다. 2명 중 한 명의 비밀을 지켜드리겠다"라는 공약과 함께 양세찬을 자신의 회사에 채용해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)