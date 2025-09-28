스포츠클라이밍 이도현, 세계선수권 볼더링 동메달

▲ 2025 국제스포츠클라이밍연맹 서울 스포츠클라이밍 세계선수권대회 볼더 남자부 결승 네번째 문제 완등에 실패한 뒤 아쉬워하고 있다. 이도현은 볼더 남자부 동메달을 획득했다.

남자 스포츠클라이밍 '간판' 이도현이 2025 국제스포츠클라이밍연맹(IFSC) 서울 스포츠클라이밍 세계선수권대회 볼더링 남자부 동메달을 목에 걸었습니다.이도현은 오늘(28일) 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 대회 볼더링 남자부 결승에서 84.2점을 기록, 안라쿠 소라토(일본·99.2점)와 메즈디 샬크(프랑스·84.5점)에 이어 3위를 차지했습니다.이로써 지난 26일 리드 남자부 결승에서 한국 남자 선수로는 처음 세계선수권 '금빛 등정'에 성공했던 이도현은 볼더링에서도 동메달을 목에 걸며 이번 대회에서 2개의 메달을 따냈습니다.더불어 이도현은 2023년 베른 대회 볼더링 동메달에 이어 한국에서 처음 열린 세계선수권에서 동메달을 추가하며 볼더링 종목에서 2개 대회 연속 시상대에 오르는 기쁨을 맛봤습니다.오전에 치러진 준결승에서 2위로 결승전에 나선 이도현은 4개의 과제 가운데 1~3번을 완등, 역시 1~3번 과제를 완등으로 통과한 안라쿠, 샬크와 치열하게 맞붙었습니다.먼저 경기를 치른 샬크가 4번 과제를 실패한 가운데 이도현도 완등에 이르지 못했고, 시도 횟수에서 적은 샬크가 총점에서 0.3점 앞서며 이도현을 3위로 밀어냈습니다.준결승 1위로 결승에서 최종 주자로 나선 안라쿠는 4번 과제를 유일하게 완등하며 자신의 세계선수권 첫 금메달의 기쁨을 맛봤습니다.(사진=연합뉴스)