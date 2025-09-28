이란 "유엔 제재 복원, 법적 근거 없어"

▲ 압바스 아락치 이란 외무장관

이란은 28일(현지 시간) 10년 만에 복원된 자국에 대한 유엔 제재가 "정당화될 수 없다"고 비난했습니다.AFP통신에 따르면 이란 외무부는 이날 성명에서 "폐기된 결의의 복원은 법적 근거가 없으며 정당화될 수 없다"며 "모든 국가는 불법적인 이 상황을 인정하지 말아야 한다"고 밝혔습니다.그러면서 "이란이슬람공화국은 국가의 권리와 이익을 단호하게 수호할 것"이라며 "국민의 권리와 이익을 훼손하려는 어떠한 행동에도 단호하고 적절하게 대응할 것"이라고 덧붙였습니다.압바스 아락치 이란 외무장관은 이날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 제재 시행을 위한 메커니즘의 부활을 막아달라고 촉구했다고 로이터통신이 전했습니다.아락치 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 공개한 구테흐스 사무총장에게 보낸 서한에서 "제재위원회와 전문가 패널을 포함한 제재 메커니즘을 부활하려는 어떠한 시도도 막아줄 것을 촉구한다"고 전했습니다.그러면서 이란은 유엔 제재를 연장·부활·집행하려는 어떠한 시도도 인정하지 않을 것이라고 덧붙였습니다.유엔은 이날 이란이 2015년 체결된 핵 합의(JCPOA)를 위반했다며 안보리 결의 2231호의 제재 복원 절차에 따라 10년 만에 이란에 대한 제재를 복원했습니다.복원된 제재에는 이란의 석유, 은행, 금융 부문에 대한 제한 조치와 무기 금수 조치가 포함됩니다.또, 우라늄 농축과 재처리 금지, 탄도 미사일 관련 기술 이전과 활동 금지, 이란 개인·기관에 대한 전 세계 자산 동결과 여행 금지 등이 시행됩니다.이 같은 제재는 이미 극심한 경제난으로 고통받는 이란 국민의 삶을 더욱 옥죌 것으로 보입니다.이란의 공식 인플레이션율은 약 40%에 달합니다.실제로는 50%가 넘는다는 주장도 있습니다.여기에 유엔 제재가 더해지면 생필품 수급이 더 어려워지고 리알화 환율은 요동칠 수 있습니다.실제 외환 사이트 본바스트에 따르면 이란 리알화 가치는 이날 한때 달러당 약 112만 리알에 거래되며 사상 최저치를 기록했다고 AFP통신이 전했습니다.2015년 핵 합의 당시 달러당 3만 2천 리알 수준이었던 것에 비교하면 통화 가치가 약 10년 만에 35분의 1 수준으로 폭락한 셈입니다.이스라엘은 유엔의 대이란 제재 복원을 "이란이 핵 프로그램에서 저지른 위반 행위에 대한 직접적인 대응"이라며 환영했습니다.이스라엘 외무부는 이날 엑스에서 이같이 밝히고 "특히 군사 핵 프로그램에 대한 이란의 지속적인 위반에 대응하기 위한 주요 발전"이라고 강조했습니다.이어 "목표는 분명하다. 핵무장한 이란을 막는 것"이라며 "전 세계는 이 목표 달성을 위해 모든 수단을 활용해야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)