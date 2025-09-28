성유진, 4차 연장 끝에 시즌 마지막 '메이저퀸' 등극

▲ 성유진의 티샷

미국여자프로골프(LPGA) 투어에 도전했다가 부상 등으로 쓴맛을 보고 돌아왔던 성유진이 메이저 대회를 제패하며 부활을 알렸습니다.성유진은 오늘(28일) 경기도 여주시 블루헤런 골프클럽(파 72)에서 열린 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회 하이트진로 챔피언십(총상금 15억 원) 최종일 연장전에서 노승희를 꺾고 우승했습니다.둘은 최종 라운드를 합계 10언더파 278타로 마쳐 18번 홀(파5)에서 연장전을 벌였습니다.1∼3차 연장전에서 승부를 가리지 못했고 4번째 연장에서 성유진은 2m 버디 퍼트를 넣어 긴 승부에 마침표를 찍었습니다.노승희는 7m 버디 퍼트가 빗나갔습니다.최종 라운드가 폭우 때문에 예정 시간보다 2시간가량 늦어진 바람에 연장전은 조명을 켠 채 치러졌습니다.KLPGA 투어 대회가 조명 속에 연장전을 치른 것은 2016년 홍진주가 우승한 팬텀 클래식 이후 9년 만입니다.성유진은 2023년 11월 에쓰오일 챔피언 우승 이후 2년 만에 통산 4승째를 올렸습니다.성유진은 메이저 대회에서 처음 우승했습니다.지난 2023년 시즌을 마치고 LPGA 투어 퀄리파잉스쿨에서 공동 7위로 합격했던 성유진은 그러나 지난해 LPGA 투어에서 단 2차례 톱10에 진입하고 CME 포인트 81위에 그쳐 이번 시즌을 앞두고 국내 무대로 다시 돌아왔습니다.시즌 초반에 다소 고전했던 성유진은 5월부터 6번이나 톱10에 이름을 올리며 정상을 두드린 끝에 이번 우승으로 화려하게 재기했습니다.성유진은 특히 최근 치른 OK저축은행 읏맨오픈 3위, 하나금융그룹 챔피언십 5위에 이어 우승까지 이르는 가파른 상승세를 보였습니다.노승희는 6월 더헤븐 마스터즈 이후 석 달 만에 시즌 2승 기회를 잡았지만, 마지막 고비를 넘지 못했습니다.노승희는 그러나 상금랭킹 1위를 굳게 지켰고, 대상 포인트에서도 2위로 올라섰습니다.최종 라운드에서 4언더파 68타를 친 방신실이 7언더파 281타로 3위를 차지했습니다.대상 포인트 1위 유현조는 3타를 잃고 6위(3언더파 285타)로 대회를 마쳤습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)