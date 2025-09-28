관세 충격에 제조 경기 전망 하락…자동차·철강·제약 '흔들'

▲ 대한상공회의소

대미 관세의 영향이 본격화하면서 제조업 체감 경기가 위축되는 양상입니다.대한상공회의소에 따르면 전국 제조업체 2천275곳을 대상으로 기업경기전망지수, BSI를 조사한 결과, 4분기 BSI는 74로 집계됐습니다.지난 3분기보다 7포인트, 작년 4분기보다 11포인트 하락한 수치로, 올해 들어 2분기 연속 상승세를 보인 뒤 다시 하락세로 돌아섰습니다.BSI는 지수가 100 이상이면 해당 분기의 경기를 이전 분기보다 긍정적으로 본 기업이 많다는 의미고, 100 이하면 그 반대입니다.2021년 4분기부터 17분기 연속 기준치를 밑돌고 있습니다.자동차, 철강, 제약 등에서 관세가 이미 발효됐거나 고율 관세 부과가 예고되면서 수출 기업의 전망치가 내수 기업보다 큰 낙폭을 보였습니다.업종별로 보면 4분기는 관세 영향에 모든 업종의 전망치가 기준치인 100에 못 미쳤습니다.자동차는 9월부터 일본, 유럽연합보다 높은 관세율이 적용되는 불리한 상황에 놓이면서 전망치가 전 분기 대비 16포인트 하락한 60이었습니다.전방 산업인 건설 경기 부진이 장기화하며 비금속 광물, 철강, 석유화학 업종의 전망치도 70선 이하를 기록했습니다.철강의 경우는 50%의 대미 관세, 석유화학은 중국 및 중동발 공급 과잉으로 어려움이 배가되는 상황입니다.2분기 전망치가 각각 113, 109로 기준치를 상회했던 화장품과 제약·바이오 업종의 전망치도 100 이하로 떨어졌습니다.수출 상승세가 주춤한 화장품의 경우 미국의 소액 소포 면세 혜택 폐지가 하락 요인으로 작용하며 전망치가 가장 큰 폭으로 하락했습니다.제약·바이오 업종은 미국이 수입 의약품 고율 관세 부과를 예고하면서 부정적 전망으로 돌아섰습니다.(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)