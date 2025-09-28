손흥민, 또 멀티골…4경기 연속 득점 행진

<앵커>



LA FC의 손흥민 선수가 2골을 터뜨리며 4경기 연속 골 행진을 이어갔습니다. 정규리그 8경기 만에 두 자릿수 공격 포인트를 올리며 팀의 4연승을 이끌었습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



손흥민과 세인트루이스 정상빈, 국가대표 선후배 간의 '코리안 더비'가 성사된 가운데, 전반 15분 손흥민의 '새로운 단짝' 부앙가가 상대 백패스를 가로챈 뒤, 골문 구석에 정확히 꽂히는 슈팅으로 LA FC의 선제골을 터뜨렸습니다.



전반 종료 직전에는 손흥민이 나섰습니다.



중앙선 부근에서 패스를 받은 뒤, 폭풍 질주와 '헛다리 페이크'에 이어 강력한 오른발 슛으로 골망을 흔들었습니다.



경기 첫 번째 슈팅을 리그 4경기 연속 골로 연결한 손흥민은 후반에도 쉬지 않았습니다.



후반 15분, 송곳 같은 패스로 팀의 역습을 이끈 뒤 페널티박스 안에서 상대 밀집 수비진과 골키퍼까지 무력화시키는 오른발 슛으로 멀티 골을 완성했습니다.



최근 리그 4경기 7골, 8경기 만에 8골 3개의 어시스트로 두 자릿수 공격 포인트를 올리는 대활약을 이어갔습니다.



풀타임을 소화한 손흥민의 활약 속에 LA FC는 3대 0으로 승리하며 4연승을 달렸습니다.



손흥민과 부앙가, '흥부 듀오'는 최근 6경기에서 터진 팀의 17골을 모두 책임지며 MLS 연속 합작 골 기록을 새로 썼습니다.



손흥민은 65분을 뛰고 교체된 정상빈과 경기가 끝난 뒤 반갑게 인사를 나눴습니다.



[체룬돌로/LA FC 감독 : 경기가 끝나고 손흥민과 정상빈이 라커룸에서 만나는 걸 보니 좋았습니다. '코리안 더비'를 앞으로 더욱 보고 싶습니다.]



손흥민은 다음 달 6일 애틀랜타 전에서 5경기 연속 골에 도전합니다.



(영상편집 : 장현기, 디자인 : 김한길, 화면출처 : 유튜브 'LA So Kyu')