화재 피해 배터리, 국과수 의뢰…교체 작업자 불러 조사

<앵커>



경찰은 화재 원인 규명을 위한 수사에 본격 착수했습니다. 자세한 내용은 국가정보자원관리원에 나가 있는 취재기자 연결해 알아보겠습니다.



김태원 기자, 오늘(28일)은 화재 원인 파악에 진전이 좀 있었습니까?



<기자>



네, 대전경찰청 국정자원 화재 전담수사팀은 오늘 오전 소방과 국과수와 함께 2차 합동감식에 나섰습니다.



어제 확보한 리튬이온 배터리팩 외에도 현장에 남아 있는 전선과 화재 흔적 등을 추가로 확보하기 위해서입니다.



[강재석/대전경찰청 과학수사계장 : 오늘은 정확한 화재 원인을 규명하기 위해서 시설 내부에 대한 광범위한 합동감식을 (진행했습니다.)]



수사팀은 어제 전산실에서 빼낸 배터리 일부를 국과수에 보내 정밀 감식을 의뢰했습니다.



나머지 배터리들은 이틀에서 사흘간 수조에 담아 잔류 전기를 빼낸 뒤 추가로 국과수에 보낼 예정입니다.



수사팀은 또, 당시 배터리를 교체했던 작업자들을 불러 조사를 진행했습니다.



경찰은 이들이 전원이 꺼진 상태에서 교체 작업을 한 게 맞는지 배터리 관리나 안전조치에 문제는 없었는지 들여다보고 있습니다.



<앵커>



손상된 시스템은 대전이 아니라 대구로 옮긴다고요?



<기자>



네, 정부는 손상된 정부 시스템을 대구에 있는 클라우드센터로 옮기는 방안을 유력하게 검토하고 있습니다.



불이 났던 5층 전산실은 현재 유리창이 깨져 있어서 천막으로 가려놓은 상태인데요.



전산실 내부가 화재로 손상된 데다 합동감식이 며칠 더 이어질 수도 있어서 바로 서버를 재설치하기는 어려운 상황입니다.



정부는 화재로 직접적인 피해를 본 96개 정보 시스템을 대구의 민관 협력형 클라우드센터로 이전하기 위한 논의를 관계 기관들과 진행 중인 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 김민철·성낙중 TJB, 영상편집 : 전민규)