민주당 "'호남 불' 국힘 김정재 역대급 망언…물러나야"…제명 추진

▲ 국민의힘 김정재 의원

더불어민주당은 이른바 '호남에서는 불 안 나나' 발언으로 논란이 된 국민의힘 김정재 의원에 대해 의원직 사퇴와 제명 징계 등을 촉구했습니다.국회 국토교통위원회 민주당 의원들은 오늘(28일) 국회에서 기자회견을 열고 "망언의 의도·과정을 어떻게 포장하든 김 의원은 국민께 사과하고 국회의원직에서 물러나는 것이 정상"이라고 밝혔습니다.이들은 "단순히 지역 비하를 넘어 국가적 재난과 고통을 정쟁의 도구로 삼으려는 반인륜적인 행태이며 국민 통합을 저해하는 최악의 망언"이라고 거듭 비판했습니다.그러면서 "국토위 위원으로서도, 국민을 대표하는 국회의원으로서도 더는 남아 있을 자격이 없다"며 "김 의원은 국민 앞에 즉각 사과하고, 책임을 무겁게 받아들여 스스로 거취를 정하라"고 촉구했습니다.국민의힘을 향해서도 "이 사태에 대해 책임지고 강력한 징계 조치를 취하라"고 요구했습니다.전현희 최고위원은 국회 기자간담회에서 김 의원 논란과 관련해 "국민의힘이 사실상 내란 살인에 동조하는 역대급 망언을 한 송언석 원내대표에 대해 아무런 해명·반성조차 하지 않은 채 송 원내대표에 버금가는 역대급 망언이 터졌다"며 "그래 놓고는 사투리 탓이라며 옹졸한 변명을 내놓았다"고 지적했습니다.전 최고위원은 "김 의원에 대한 제명을 즉각 추진하겠다"고 말했습니다.