뉴스

"직장 10곳 중 7곳은 CCTV·인터넷기록 등 노동자 '전자 감시'"

이호건 기자
작성 2025.09.28 13:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"직장 10곳 중 7곳은 CCTV·인터넷기록 등 노동자 '전자 감시'"
▲ 서울 강남역 인근의 직장인들

회사가 노동자를 CCTV로 촬영하거나 웹사이트 사용 기록 등을 수집하는 이른바 '전자 노동 감시' 문제가 심각하다는 시민단체 주장이 나왔습니다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 6월 1∼7일 전국 만 19세 이상 직장인 1천 명에게 '직장 내 정보 수집·이용 및 개인정보 관리 현황'에 관한 설문한 결과를 공개했습니다.

그 결과 응답자의 68.9％는 자신의 직장이 노동자의 전자·생체 정보를 한 개 이상 수집하고 있다고 답했습니다.

CCTV를 통해 영상 정보를 수집한다는 답이 44.6％로 가장 많았고, 출퇴근 관리를 위한 생체 정보, 32.1％, 메신저·이메일 사용기록 29.9％, 인터넷 사용 기록 24.9％, PC 전원과 마우스·키보드 활동 감지 22.7% 등이 뒤를 이었습니다.

응답자 중 44.3％는 직장으로부터 정보 수집 목적과 활용 범위를 충분히 설명받지 못했다고 했습니다.

개인정보가 수집·이용되는지 잘 모른다는 경우도 37.7%로 나타났습니다.

직장갑질119는 "전자 노동 감시 문제가 심각해지고 있지만 정작 직장인들은 어떤 식으로 이뤄지는지, 어떻게 대응할지 알지 못하고 있다"며 "근로기준법을 개정해 노동자를 보호해야 한다"고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지