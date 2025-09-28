"직장 10곳 중 7곳은 CCTV·인터넷기록 등 노동자 '전자 감시'"

▲ 서울 강남역 인근의 직장인들
회사가 노동자를 CCTV로 촬영하거나 웹사이트 사용 기록 등을 수집하는 이른바 '전자 노동 감시' 문제가 심각하다는 시민단체 주장이 나왔습니다.
직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 6월 1∼7일 전국 만 19세 이상 직장인 1천 명에게 '직장 내 정보 수집·이용 및 개인정보 관리 현황'에 관한 설문한 결과를 공개했습니다.
그 결과 응답자의 68.9％는 자신의 직장이 노동자의 전자·생체 정보를 한 개 이상 수집하고 있다고 답했습니다.
CCTV를 통해 영상 정보를 수집한다는 답이 44.6％로 가장 많았고, 출퇴근 관리를 위한 생체 정보, 32.1％, 메신저·이메일 사용기록 29.9％, 인터넷 사용 기록 24.9％, PC 전원과 마우스·키보드 활동 감지 22.7% 등이 뒤를 이었습니다.
응답자 중 44.3％는 직장으로부터 정보 수집 목적과 활용 범위를 충분히 설명받지 못했다고 했습니다.
개인정보가 수집·이용되는지 잘 모른다는 경우도 37.7%로 나타났습니다.
직장갑질119는 "전자 노동 감시 문제가 심각해지고 있지만 정작 직장인들은 어떤 식으로 이뤄지는지, 어떻게 대응할지 알지 못하고 있다"며 "근로기준법을 개정해 노동자를 보호해야 한다"고 주장했습니다.
(사진=연합뉴스)