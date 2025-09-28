"551개 시스템 순차 재가동…정상 여부 확인 예정"

<앵커>



그제(26일) 발생한 화재로 가동이 중단됐던 대전 국가정보 자원관리원의 전산 시스템이 오늘부터 순차적으로 재가동되고 있습니다. 정부는 직접적인 화재 피해를 보지 않은 전산 시스템 551개를 재가동해 서비스 정상 여부를 확인할 계획입니다.



김덕현 기자의 보도입니다.



<기자>



그제 밤 대전 유성구에 있는 국가정보자원관리원 5층 전산실에서 리튬이온 배터리 하나가 폭발했습니다.



배터리 이전 작업을 하던 중 불꽃이 튀면서 불이 난 겁니다.



불이 난 지 10시간 만에야 큰 불길이 잡혔고, 어제저녁 6시쯤 완전히 꺼졌습니다.



[김기선/대전 유성소방서장 : 대량 방수를 하지 못하기 때문에 내부 온도가 약 160도까지 올라갔습니다. 그래서 저희 대원이 화점까지 진입하기는 곤란한 상황이었고….]



이 불로 전산실 안에 있던 배터리팩 384개가 탔고, 대전 국정자원이 운영하는 정부 업무서비스 1천600여 개 가운데, 3분의 1에 달하는 647개가 멈춰 섰습니다.



이 중 436개는 대국민 서비스인 걸로 확인됐습니다.



디지털 정부의 주요 시스템이 사실상 '셧 다운'된 겁니다.



완전히 불에 탄 배터리 384개를 화재 현장에서 모두 빼낸 당국은, 안정적인 시스템 운영에 필수적인 항온·항습기를 오늘 새벽 복구해 정상 가동하고 있습니다.



정부는 대전 국정자원의 네트워크 장비를 재가동해 아침 7시 기준으로 50% 이상, 핵심 보안 장비는 전체 767대 가운데 99% 이상 재가동을 마쳤다고 밝혔습니다.



행정안전부는 통신·보안 기반 시설 가동을 마치면, 화재 직접 피해가 없는 551개 시스템을 차례로 재가동해 서비스 정상 여부를 확인할 계획입니다.



이번 화재로 직접적인 피해를 본 정부 전산 시스템 96개는 복구까지 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다.



[김광용/행정안전부 재난안전관리본부장 : 정부는 가능한 인력과 자원을 총동원해서 복구에 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 국민 여러분께 불편을 드리고 심려를 끼쳐 드린 점에 대해서 사과의 말씀드리겠습니다.]



정부는 먼저 전화로 행정기관에 서비스 이용 가능 상태를 문의하거나, 일부 서비스를 이용할 수 있는 대체 사이트 주소를 정부 24 등을 통해 확인해 달라고 당부했습니다.



소방 등 관계 당국은 처음 발화한 걸로 의심되는 배터리를 국과수에 분석 의뢰하고 현장 감식을 진행하는 등 정확한 화재 원인을 규명하기로 했습니다.



