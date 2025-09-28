손흥민, 정상빈과 '코리안 더비'서 MLS 7·8호골…4경기 연속골

▲ 손흥민

미국 메이저리그사커(MLS) LA FC의 '골잡이' 손흥민이 '태극전사 후배' 정상빈과의 '코리안 더비'에서 시즌 7·8호골을 잇달아 폭발하며 4경기 연속골을 터뜨렸습니다.LA FC는 오늘 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티SC와 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 '흥부 듀오' 손흥민(2골)과 드니 부앙가(1골)의 발끝이 작렬하며 3대 0 대승을 거뒀습니다.'흥부 듀오'의 활약 덕분에 LA FC는 4연승 신바람을 내며 서부 콘퍼런스에서 15승 8무 7패(승점 53)를 기록하며 4위를 유지했습니다.2025 MLS컵 플레이오프(PO) 진출을 확정한 LAFC는 손흥민을 최전방 원톱 스트라이커로 세우고 좌우 날개에 부앙가와 앤디 모런을 배치한 3-4-3 전술로 나섰습니다.반면 PO 진출이 좌절된 세인트루이스는 정상빈을 왼쪽 날개로 앞세운 4-2-3-1 전술로 맞섰습니다.손흥민과 정상빈이 선발로 나서면서 '코리안 더비'가 완성됐습니다.정상빈은 전반 2분 만에 침투 패스를 받고 페널티지역으로 쇄도하는 과정에서 LAFC 골키퍼 위고 요리스와 강하게 충돌하며 그라운드에 쓰러지는 아찔한 상황을 연출했습니다.선제골은 LAFC가 따냈고, 주인공은 부앙가였습니다.부앙가는 전반 15분 중원에서 상대 수비수의 백패스를 가로채 페널티지역 정면으로 달려든 뒤 오른발 중거리 슈팅으로 득점에 성공했습니다.부앙가의 이번 시즌 23번째 득점이자 5경기 연속골이었습니다.부앙가는 최근 5경기에서 무려 9골을 쏟아내며 리오넬 메시(인터 마이애미·24골)에 이어 득점 랭킹 2위를 달렸습니다.반격에 나선 세인트루이스는 전반 24분 문전 혼전 상황에서 정상빈이 시도한 오른발 슈팅이 골키퍼 정면으로 향한 게 아쉬웠습니다.미드필더 지역까지 내려와 볼 공급에 집중했던 손흥민은 전반 추가시간 4분 LA FC의 두 번째 골을 책임졌습니다.후방에서 이어진 패스를 받은 손흥민은 상대 진영 중원부터 치고 들어간 뒤 페널티지역 왼쪽에서 수비수를 앞에 두고 한 차례 헛다리를 짚은 뒤 오른발 슈팅으로 세인트루이스 골대 왼쪽 구석에 볼을 꽂았습니다.손흥민은 지난 14일 산호세전(1골)을 시작으로 18일 레알 솔트레이크전(3골), 22일 레알 솔트레이크전 (1골)에 이어 이날 세인트루이스를 상대로 2골을 뽑아내며 4경기 연속 골을 몰아쳤습니다.손흥민이 정규리그에서 4경기 연속골을 기록한 건 토트넘(잉글랜드)에서 뛰던 2021년 12월 3일 치러진 2021-2022 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 14라운드부터 4경기 연속 골을 넣은 이래 3년 9개월 만입니다.더불어 LAFC에서 이번 시즌 4경기 연속골에 성공한 선수는 드니 부앙가(2차례)에 이어 손흥민이 두 번째입니다.전반을 2대 0으로 마친 LAFC는 후반 15분 손흥민의 쐐기 골이 터지며 승리를 예감했습니다.페널티지역 왼쪽에서 볼을 이어받은 손흥민은 상대 수비수 4명이 앞을 가로막자 슈팅 기회를 노린 뒤 간결한 오른발 슈팅으로 세인트루이스 골대 왼쪽 그물을 흔들어 시즌 8호 골을 터트렸습니다.지난 19일 해트트릭을 맛봤던 손흥민은 오늘 시즌 7, 8호 골을 잇달아 꽂고 이번 시즌 자신의 두 번째 멀티골 경기를 자축했습니다.특히 풀타임 출전한 손흥민은 두 차례 유효 슈팅을 모두 득점으로 연결하는 '원샷원킬' 능력을 자랑했습니다.정상빈은 후반 20분 공격포인트 없이 교체돼 벤치로 돌아갔고, LAFC는 클린시트를 달성하며 3대 0 승리를 매조졌습니다.LA FC의 스티브 체룬돌로 감독은 2022년 1월 지휘봉을 잡고 나서 통산 100승(36무 9패)째를 달성하는 기쁨을 맛봤습니다.(사진=게티이미지)