한미, 비자개선 논의 본격화…30일 워싱턴서 워킹그룹 첫 회의

▲ 미국 구금 노동자들 귀국

미국 이민당국의 한국인 대규모 구금 사태로 불거진 비자 문제 해결을 위한 한미 워킹그룹이 실무 협의를 마치고 출범합니다.한미는 현지시간으로 모레 미국 워싱턴DC에서 워킹그룹 첫 회의를 가질 예정입니다.지난 4일 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 일하던 한국인 317명이 구금된 지 26일 만입니다.워킹그룹에는 외교부와 미 국무부가 주무 부처로 참여하며 미측에서는 국토안보부와 상무부 등 관련 부처들도 관여할 것으로 전해졌습니다.한미는 그간 외교부와 주한미국대사관 채널을 통해 워킹그룹 구성을 위한 실무 협의를 진행해 왔습니다.워킹그룹에선 대미 투자와 관련된 한국인의 비자문제를 어떻게 해결할 것인지 집중적으로 논의하게 됩니다.정부는 워킹그룹을 통해 한국 기업을 위한 별도의 비자 카테고리 신설을 중점적으로 추진해 나갈 것으로 예상됩니다.B1 비자의 가이드라인을 명확히 하는 것과 별개로 수개월간 미국에 머무르면서 공장 설치와 인력 훈련 등을 담당하는 한국인에게 적합한 새로운 비자를 만드는 방안이 검토될 전망입니다.