"주말이 골든타임"…국정자원 밤샘 복구 총력

▲ 27일 밤 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 소방대원이 소화수조에 불에 탄 리튬이온 배터리를 옮기고 있다.

그제(26일) 밤 일어난 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 정부 업무시스템이 무더기로 마비되자 평일이 시작되기 전 서비스를 최대한 복구하기 위한 밤샘 작업이 이어졌습니다.화재가 일어나고 주말인 27, 28일 이틀간이 행정 업무 마비에 따른 사회 혼란을 최소화할 수 있는 '골든타임'으로 인식되면서 국정자원에 하드웨어·소프트웨어를 공급했거나 관리를 맡았던 클라우드·소프트웨어 업계 관계자들이 복구에 투입됐습니다.국정자원 시스템 운영에 관련된 회사 관계자들은 정부로부터 어제 오후 9시부터 소집·대기를 요청받았습니다.화재 발생 22시간 만인 어제 오후 6시 화재가 완진되고 본격적인 복구 작업이 시작되면서 서비스 재가동 작업에 투입하기 위해서입니다.정부는 이동형 항온항습기 100여 대를 긴급 수배하고 불이 난 국정자원 전산실 7번 방에 투입하기 시작했습니다.다만, 오늘 새벽 1시 넘어서까지 화재로 전력 공급이 불안정한 상황이 지속되며 새벽 늦게부터야 본격적인 냉각 작업이 시작된 것으로 알려졌습니다.화기가 잡힌 전산실 서버별로 통신, 스토리지, 데이터 기동이 순차적으로 시작됐고 투입된 업계 전문가들이 서비스 정상화 테스트를 진행 중입니다.시스템별로 데이터가 온전히 남아 있는지, 소실됐다면 온라인 백업 데이터 여부 등을 일일이 조사해야 하는 상황입니다.복구에 투입된 업체 관계자는 "화재가 일어난 직후여서 전원 공급 불안정성 등을 고려해 매우 조심스럽게 복구 작업이 진행되고 있다"며 "화재로 직접적인 피해를 본 96개 정부 시스템을 일일이 파악하려다 보니 '전쟁통' 같은 상황"이라고 묘사했습니다.불이 난 국정자원 전산실 7번 방은 정부 행정 업무 클라우드 시스템인 G-클라우드 가운데서도 소프트웨어가 서버, 통신, 저장소 등 필수 전산 장비들을 통합 제어하는 정보시스템 구조(SDDC)를 쓴 핵심 시설입니다.각각의 클라우드 환경을 갖기 어렵거나 서비스 규모가 작은 정부 시스템 서버가 집중돼 있어 이번 화재로 96개에 이르는 다수의 서비스 장애가 벌어진 것으로 추정됩니다.조달청, 우정사업본부 등 규모가 큰 정부 서비스는 각각의 클라우드 존을 가지고 있지만 웹페이지 등 작은 규모 정보기술(IT) 서비스에서 7번 전산실 S존 시스템을 쓰는 부분이 있어서 영향을 받았을 것으로 관측됩니다.행정안전부는 국정자원 대전 분원 내 네트워크 장비 재가동을 진행해 오늘 오전 7시 기준 50% 이상, 핵심 보안장비는 전체 767대 중 763대(99%) 이상 재가동을 완료했다고 밝혔습니다.행안부는 통신·보안 인프라 가동이 완료되면 화재로 인한 직접적인 피해가 없는 551개 시스템을 순차적으로 재가동해 서비스 정상 여부를 확인할 계획입니다.국정자원 대전 분원에 있는 647개의 정부 전산 시스템 중 96개는 이번 화재로 직접적인 피해를 본 것으로 잠정 파악됐으며, 나머지 551개는 정보시스템을 가열로부터 안전하게 보전하기 위해 선제 중단됐습니다.(사진=연합뉴스)