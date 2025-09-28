'코미디 대부' 전유성 영면…"무대 위 혁신가이자 무대 뒤 스승"

▲ 28일 서울 영등포구 여의도 KBS 신관 '개그콘서트' 녹화 스튜디오에서 개그맨 전유성 노제가 엄수되고 있다.

'개그계의 대부'로 불린 코미디언 전유성이 후배들의 애도 속에 영면에 들었습니다.오늘(28일) 오전 6시 서울아산병원 장례식장에서 열린 영결식에서 유족과 수많은 코미디언 후배가 눈물 속에 고인의 마지막 길을 배웅했습니다.후배 코미디언 최양락이 방송과 공연, 저서 등 다양한 매체를 오가며 새로운 코미디를 선보인 전유성의 일생을 되짚었습니다.추도사는 이홍렬과 김신영이 맡았습니다.이홍렬은 "한국 코미디의 큰 별 고(故) 전유성 선배님을 보내드린다"며 "무대 위 혁신가이자 무대 뒤 스승이셨다."고 말했습니다.고인이 세상을 떠나기 전 병실에서 나흘을 보낸 김신영은 자신에게 '나이 차이 많이 나는 친구, 즐거웠다"고 했다며 따뜻한 마음을 영원히 간직하겠다"고 눈물을 쏟았습니다.영결식 사회는 이수근이 맡았고, 기도는 개그맨 겸 목사인 표인봉이 올렸습니다.발인을 마친 운구 행렬은 KBS '개그콘서트' 무대를 돈 뒤 노제를 치르고 장지로 향했습니다.장지는 고인이 2018년부터 건강이 악화해 입원하기 전까지 머물렀던 전북 남원입니다.