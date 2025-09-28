'이강인 선발＋두 골 관여' PSG, 오세르 완파 선두 수성

▲ 파리 생제르맹(PSG)의 이강인이 현지시간 27일 경기에서 공을 드리블하고 있다.

국가대표 이강인이 선발 출전한 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 오세르를 잡고 선두를 지켰습니다.PSG는 28일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 오세르와 2025-2026 리그1 6라운드에서 2-0으로 완승했습니다.이로써 PSG는 5승 1패로 승점 15를 쌓으며 2위 마르세유에 승점 3점 앞선 리그 2위를 지켰습니다.반면 오세르는 2승 4패를 기록하며 13위로 쳐졌습니다.이강인은 이날 4-3-3 포메이션의 우측 미드필더로 출전해 약 80분을 뛰었습니다.공격 포인트를 작성하지는 못했지만, 팀의 두 골에 모두 중요한 기여를 하며 존재감을 톡톡히 보여줬습니다.이날 PSG의 두 골은 모두 세트피스 코너킥 상황에서 나왔고, 주인공은 두 센터백이었습니다.전반 32분 오른쪽 코너킥 키커로 나선 이강인이 비티냐에게 패스를 연결하자, 비티냐는 공을 뒤쪽 포스트로 띄웠습니다.타이밍에 맞춰 쇄도하던 센터백 일리야 자바르니가 이를 침착한 발리슛으로 연결해 골망을 흔들며 선제골을 터트렸습니다.이강인은 후반 9분에도 왼쪽 측면에서 기회를 만들었습니다.이강인이 내준 리턴 패스를 세니 마율루가 정확한 크로스로 연결했고, 센터백 루카스 베랄두가 골문 앞에서 헤더로 깔끔하게 마무리하며 승리에 쐐기를 박았습니다.이강인은 전반 32분 골이 터지기 바로 전에 페널티박스 바깥에서 직접 공을 몰고 들어가 기습적인 슈팅을 날렸지만, 골키퍼 선방에 막혀 아쉬움을 남겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)