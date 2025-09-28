한국, U-20 월드컵 1차전서 우크라이나에 2대 1 패배

▲ 볼 경합하는 김현오

이창원호가 2025 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 첫 경기에서 2019년 대회 챔피언 우크라이나와의 '리벤지 매치'에서 한 골 차 석패를 맛봤습니다.한국은 우리 시간으로 오늘(28일) 칠레 발파라이소의 에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르에서 열린 우크라이나와 대회 조별리그 B조 1차전에서 2대 1로 패했습니다.첫 승점 달성에 실패한 우리나라는 10월 1일 오전 8시 파라과이를 상대로 조별리그 2차전을 치릅니다.한국은 김현오(대전)와 김태원(포르티모넨세)을 최전방 투톱 스트라이커로 내세운 4-4-2 전술로 우크라이나를 상대했습니다.태극전사들은 2019년 대회 결승에서 우크라이나에 3대 1로 패했던 아쉬움을 씻기 위한 6년 만의 설욕전을 준비했지만, 우크라이나의 강한 공세에 전반 초반 연속골을 허용하며 어렵게 경기를 풀어나갔습니다.전반 11분 우크라이나에 첫 슈팅을 허용한 한국은 전반 13분 결국 첫 실점을 했습니다.우크라이나의 야로슬라프 카라만이 중원에서 내준 패스를 헨나디 신추크가 잡아 페널티지역 오른쪽 구석에서 왼발 슈팅으로 한국 골대 왼쪽 구석에 볼을 꽂았습니다.기세가 오른 우크라이나는 곧바로 추가 골을 터뜨리며 스코어를 벌렸습니다.우크라이나는 전반 16분 페널티지역 왼쪽에서 다니엘 베르나투스가 투입한 크로스를 2m 4cm의 장신 스트라이커 올렉산드르 피슈추르가 골 지역 정면에서 번쩍 솟아올라 헤더로 또다시 한국의 골 그물을 흔들었습니다.3분 만에 2골을 허용한 한국은 전반 28분 만에야 이건희(수원)의 중거리 슈팅으로 이날 첫 슈팅을 기록했습니다.조금씩 분위기를 끌어올린 한국은 전반 37분 최병욱(제주)이 페널티지역 오른쪽에서 우크라이나 수비수 베르나투스와 볼 다툼을 펼치다 넘어졌지만, 주심은 반칙이 아니라고 선언해 아쉬움을 맛봤습니다.이창원 감독의 비디오 판독 요청을 받은 주심은 볼 다툼 상황을 되돌려본 결과 '노 페널티'(No Penalty)를 선언하며 반칙 상황이 아니라고 원심을 유지했습니다.한국은 전반 44분 완벽한 골 기회를 놓쳤습니다.오른쪽 측면을 돌파한 최병욱이 찔러준 볼을 김태원이 최종 수비라인을 뚫고 골 지역 오른쪽으로 파고든 뒤 오른발 슈팅을 시도했고, 볼이 골키퍼를 지나 골라인을 넘으려는 순간 우크라이나 수비수 올렉시 구시예프가 걷어냈습니다.한국은 후반전 시작과 함께 김현오, 백민규, 임준영(충북청주)을 빼고 김명준(헹크), 손승민(대구), 배현서(서울)를 투입하며 전술 변화를 꾀했습니다.한국은 후반 7분 만에 만회골을 넣었지만, 비디오 판독을 통해 오프사이드가 선언돼 아쉬움을 남겼습니다.손승민이 중원에서 얻은 프리킥을 골대 정면으로 투입했고, 함선우(화성)가 골 지역 정면에서 몸을 던진 헤더로 골 그물을 흔들었습니다.이때 우크라이나 벤치에서 비디오 판독을 요청했고, 주심이 '온 필드 리뷰'를 한 결과 헤더 직전 함선우의 오른쪽 팔과 머리가 우크라이나의 최종 수비보다 살짝 앞섰다는 판정이 나와 골을 취소했습니다.세트피스로 드디어 한 골을 추격했습니다.후반 34분 정마호(아산)의 왼쪽 코너킥을 후반전 시작과 함께 교체 투입된 김명준이 골대 정면에서 헤더로 골 맛을 보며 추격의 불을 댕겼습니다.이창원호는 동점골을 노리며 경기 막판까지 우크라이나를 압박했지만, 끝내 경기를 뒤집지 못하고 패배를 떠안았습니다.같은 시간 열린 조별리그 A조 1차전에선 일본이 이집트를 상대로 2대 0 승리를 거두고 기분 좋은 첫걸음을 내디뎠습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)