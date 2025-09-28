트럼프 "FBI, '1·6사기극' 때 군중 사이 요원 배치…선동 역할"

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 지난 2021년 '1·6 의회 폭동' 당시 연방수사국, FBI 요원 274명이 군중 사이에 은밀히 배치돼 '선동'하는 역할을 했던 것으로 보인다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 27일 SNS에 올린 글에서 FBI가 모든 규칙, 규정, 절차, 기준을 위반하고 1월 6일 사기극 직전과 그 도중에 군중 속에 FBI 요원 274명을 배치한 것이 방금 드러났다고 밝혔습니다.1·6 의회 폭동은 2020년 대선 결과에 불복한 트럼프의 극렬 지지층이 주도한 의사당 난입 사건입니다.트럼프는 올해 1월 두 번째 임기를 시작하자마자 이 사태로 기소된 지지자 1천500여 명을 사면했습니다.트럼프의 이번 언급은 일부 보수 매체 보도를 가리킨 것으로 보이는데, 앞서 일부 보수 성향 매체들은 FBI가 1·6 폭동 당시 처음부터 평상복을 입은 위장 요원을 현장에 심어뒀다는 취지로 보도했다고 폴리티코는 전했습니다.트럼프 대통령은 이제 밝혀진 바에 따르면, FBI 요원들은 1월 6일 현장에 있었고, 아마도 선동가와 반란자로 활동했을 것이며, 결코 '법 집행관'으로서는 아니었을 것이라고 말했습니다.