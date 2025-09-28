노후 적정 생활비 월 350만 원…현실은 230만 원

▲ 노후 연금

우리나라 국민은 은퇴 후 노후에 한 달 약 350만 원의 생활비가 필요하다고 생각하지만, 실제로는 이 가운데 66% 정도만 마련할 자신이 있는 것으로 조사됐습니다.KB금융지주 경영연구소는 오늘(28일) 이런 내용을 담은 '2025 KB골든라이프 보고서'를 공개했습니다.올해 5월 30일부터 6월 18일까지 전국 25∼74세 남녀 3천 명을 대상으로 설문 조사한 결과입니다.이에 따르면 노후 기본적 의식주 해결만을 고려한 최소 생활비는 평균 월 248만 원, 여행·여가 활동·손자녀 용돈 등에도 지출할 수 있는 적정 생활비는 월 350만 원으로 집계됐습니다.2023년 같은 조사 당시 결과와 비교하면 최소·적정 생활비가 각 3만 원, 19만 원 줄었습니다.하지만 설문 대상자들은 현재 가구 소득과 지출, 저축 여력 등을 고려할 때 조달할 수 있는 노후 생활비는 평균 월 230만 원뿐이라고 답했습니다.이들이 스스로 생각하는 최소 생활비(248만 원)에도 못 미칠 뿐 아니라, 적정 생활비(350만 원)의 65.7% 수준에 불과합니다.노후를 즐기며 살기에는 120만 원이 부족한 셈입니다.노후 생활비 조달 방법(복수 응답)으로는 국민연금(88.6%), 금융소득(50.2%), 근로소득(47.5%), 개인연금(47.8%), 퇴직연금(42.2%) 등이 꼽혔습니다.아직 은퇴하지 않은 2천401명이 원하는 퇴직 연령은 평균 65세였습니다.그러나 이미 은퇴한 503명의 실제 퇴직 나이는 희망보다 9년이나 이른 평균 56세였습니다.경제적으로 노후 준비를 시작하는 평균 나이는 48세로 조사됐습니다.아직 은퇴하지 않은 2천716명은 노후 거주지의 첫 번째 요건(복수 응답)은 의료시설을 꼽았고 교통, 공원 등 자연환경, 마트 등 쇼핑 시설이 뒤를 이었습니다.