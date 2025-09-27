최선희 북 외무상 베이징 도착한 듯…시진핑 방북 조율 주목

▲ 최선희 북한 외무상

최선희 북한 외무상이 오늘(27일) 중국 베이징에 도착한 것으로 보입니다.최 외무상이 탑승한 것으로 추정되는 북한 고려항공편(KOR621)이 이날 오후 6시쯤(현지시간) 베이징 서우두(首都)공항에 도착했습니다.이 항공편은 베이징과 평양을 오가는 정기편이 아닌 따로 편성된 공무 항공기로 파악됐습니다.앞서 중국 외교부는 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임) 초청으로 최 외무상이 이날부터 30일까지 중국을 방문한다고 밝혔습니다.최 외무상은 김정은 북한 국무위원장이 지난 1∼5일 방중, 베이징에서 열린 전승절 열병식에 참석하고 시진핑 중국 국가주석과 만날 당시 김 위원장을 수행한 바 있습니다.약 3주 만에 다시 베이징을 찾은 최 외무상의 방중은 2022년 6월 취임 이후 처음으로 이뤄진 단독 중국 방문입니다.이번 방중에서 그는 중국 외교 수장과도 처음으로 단독 대좌하게 됩니다.최 외무상의 방중 기간이 나흘로 긴 만큼 시 주석을 별도로 예방할 가능성도 있습니다.북한이 다음 달 노동당 창건 80주년(10월 10일)을 맞아 대규모 열병식을 준비하고 있어 이를 계기로 중국 고위급 인사의 방북이 이뤄질 가능성도 크다는 점에서 관련 논의가 이뤄질지도 주목됩니다.특히 시 주석의 방북을 조율할 가능성도 점쳐집니다.또 다음 달 말 개최되는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미중 정상이 만날 것으로 관측되는 가운데 한반도 문제를 사전 조율할 가능성도 제기됩니다.또 이때 북미 정상 간 대화가 이뤄질 가능성을 배제할 수 없다는 관측도 나온 만큼 관련 논의 여부도 관심을 받고 있습니다.