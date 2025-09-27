금융당국 "정부 전산망 마비…금융권 서비스 장애 긴급 점검"

▲ 27일 서울 시내 한 지하철역에 설치된 무인민원발급기에 시스템 오류 관련 안내문이 표시되고 있다.

금융당국은 오늘(27일) 국가정보자원관리원 화재 사고와 관련해 합동 '위기상황대응본부'를 설치하고 금융권 서비스 장애 상황을 긴급 점검했습니다.금융위원회는 이날 권대영 부위원장 주재로 금융감독원과 유관기관, 각 업권 협회와 긴급회의를 열어 화재로 인한 금융권 영향과 대응 방안을 논의했습니다.이번 사고로 금융권에서는 ▲주민등록증 진위 확인 등 신분 확인 서비스 ▲인터넷 지로·과금 납부 등 행정기관 연계 서비스 ▲우체국 연계 서비스 등에 장애가 발생할 가능성이 제기됐습니다.은행권에 따르면 모바일신분증 발급을 비롯해 주민등록증·여권 등을 이용한 본인확인 서비스가 중단됐습니다.대부분 은행에서 실물 운전면허증을 통한 본인확인만 가능하다고 공지했습니다.또 공공 마이데이터를 활용한 대출 한도 조회와 관련 서류 제출, 우체국으로의 이체·계좌조회, 국고금 납부, 국민 비서 서비스 등도 이용이 어려운 상황입니다.금융당국은 회의에서 "서비스 장애로 국민 불편이 발생하지 않도록 세부적인 금융서비스 장애 내용과 대체 거래 수단을 제때, 상세히 안내하라"고 지도·요청했습니다.아울러 "각 금융회사는 세심한 대응 계획을 마련하고 사태가 안정화될 때까지 대응센터를 구축해 당국과 긴밀히 소통해달라"며 "상정할 수 있는 모든 상황에 대비해 가능한 대응 수단을 준비해달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)