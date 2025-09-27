여가부 "대부분 시스템 정상 작동…일부 실명인증 서비스서 장애"

여성가족부는 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 관련, 누리집과 소관 행정정보시스템이 모두 국정자원 광주센터에 입주해 있어 대부분 정상 작동하고 있다고 27일 밝혔습니다.



다만 국정자원 대전센터를 통해 처리하는 일부 부가 기능에서 장애가 발생 중입니다.



대표적으로 아이돌봄시스템의 회원가입 실명인증·결제, 성범죄자 알림e의 주민등록번호 본인인증, 행복e음 연계사업인 생리용품 바우처 결제, 청소년증 재발급 온라인 신청 등이 제한되고 있습니다.



여가부는 전날 화재 직후 비상 대응 체계를 가동하고 차관 주재 상황점검을 실시했고, 이날은 원민경 장관 주재로 긴급회의를 열었습니다.



복구 시까지 비상 대응 체계를 유지하고 대표 누리집과 각 소관 시스템에 관련 상황을 안내하고 있습니다.



또 아이돌봄시스템의 실명인증을 사후에 가능하도록 전환하고, 이용금액은 가상계좌 입금 방식을 사용하도록 했습니다.



성범죄자 알림e는 휴대전화 등 다른 인증 방식을 활용하도록 안내했습니다.



생리용품 바우처와 청소년증 재발급 신청은 복지부 행복e음·복지로와 연계돼 있어 복구 상황을 모니터링 중입니다.



원 장관은 "관련 시스템이 정상화할 때까지 후속 조치를 차질 없이 추진해 국민 불편을 최소화하겠다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)