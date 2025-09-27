뉴스

소방청 "국정자원 화재, 오후 6시 완전 진화…발생 22시간 만"

작성 2025.09.27 19:19
소방청 "국정자원 화재, 오후 6시 완전 진화…발생 22시간 만"
▲ 27일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원)에서 소방대원이 오가고 있다.

소방청은 전날인 26일 오후 8시 20분께 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재를 약 22시간만인 27일 오후 6시께 완전 진화(완진)했다고 밝혔습니다.

이에 따라 중앙긴급구조통제단을 해산하고, 상황대책반으로 전환했습니다.

소방당국은 전산실에서 발화된 리튬이온 배터리를 2∼3일 정도 소화수조에 담가둬 만일에 있을 수 있는 재발화를 방지하기 위해 안전 조치를 강화했습니다.

이번 화재로 작업자 1명이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었습니다.

건물 일부와 전산 장비가 타는 등 재산 피해도 났습니다.

소방과 경찰 등 관계기관은 조만간 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정입니다.

소방청은 소방시스템 정상화를 위한 복구 작업도 벌이고 있습니다.

이번 화재로 일부 영향을 받은 다매체 신고 중 119 문자신고는 112와 공동대응 체계를 가동해 응급조치를 완료했습니다.

영상신고 및 웹신고 등도 차질 없이 복구해 국민 불편이 최소화하도록 할 계획입니다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "이번 화재로 인한 국민 불편이 신속히 해소될 수 있도록 관계기관과 협조해 복구 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
