찜질방서 '펑' 폭발…"앞이 안 보여" 부상자 속출

<앵커>



오늘(27일) 경기 양주에서도 폭발 사고가 있었습니다. 찜질방 안에서 가스가 폭발하면서 3명이 중상을 입는 등 모두 28명이 다쳤습니다. 주말을 맞아서 찜질방을 찾은 사람들이 많았어서 하마터면 대형 사고로 이어질 뻔했습니다.



신용일 기자가 취재했습니다.



<기자>



대포를 맞은 듯 뻥 뚫린 벽 앞쪽으로 흙더미가 무너져 내렸습니다.



통제선 앞에 과학수사 경찰들이 모여 있습니다.



오늘 오전 10시 20분쯤, 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 안에서 폭발 사고가 났습니다.



사고가 난 찜질방입니다.



이렇게 이용객 출입은 통제된 채로 경찰과 소방 등 관계 당국에서 사고 원인을 조사하고 있습니다.



[찜질방 이용객 : 이게 터지면서 옆에 있던 가마에서 흙이랑 이런 게 튀면서 유리창도 깨지고. 폭발음 장난 아니었어요. 그리고 (앞이) 안 보여요, 일단. 흙가마가 터졌으니까.]



이 사고로 가스통 근처에 있던 60대 직원과 70대, 50대 이용객 등 3명이 머리에 파편을 맞는 등 중상을 당해 병원으로 이송됐고 25명이 경상을 입었습니다.



또 72명이 현장에서 긴급 대피했습니다.



[찜질방 이용객 : 저희 너무 무서워서 뛰어 나오다가 넘어지고. 나왔어요, 맨발로.]



사고는 찜질방 직원이 가마를 달구기 위해 숯가마 밖에서 20kg짜리 LPG 가스통에 연결된 토치로 장작을 태우는 과정에서 발생했습니다.



경찰과 소방 당국은 불이 꺼진 상태에서 가스가 분출 중인 토치에 다시 불을 붙이려 하자 응집된 가스가 순식간에 폭발한 걸로 추정하고 있습니다.



[찜질방 관계자 : 나무에다 불을 붙여줘요. 한 5분 정도 붙이고 빼고 바람으로 불거든요. 그 잠깐 불붙이려 하는데 밀려버린 거죠.]



소방 당국은 장비 17대와 인원 53명을 동원해 구조 작업을 벌였습니다.



가스 폭발이 또다른 화재로 이어지지는 않아 더 큰 피해는 발생하지 않았습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 임동국, 영상편집 : 박나영, 화면제공 : 경기도 북부소방본부)