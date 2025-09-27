김종학, KPGA 현대해상 최경주 인비테이셔널 3R 단독 선두

▲ 김종학

김종학이 현대해상 최경주 인비테이셔널 3라운드 단독 선두로 도약하며 한국프로골프, KPGA 투어 첫 승 도전에 나섰습니다.김종학은 경기도 여주의 페럼클럽에서 열린 대회 3라운드에서 버디 6개를 쓸어 담고 보기는 하나로 막아 5언더파 67타를 쳤습니다.중간 합계 13언더파 203타를 기록한 김종학은 2위 전가람에게 한 타 앞선 단독 선두에 이름을 올렸습니다.2019년 KPGA 투어 데뷔한 이후 이렇다 할 성적을 내지 못하고 이번 시즌에도 톱10에 한 번도 들지 못한 김종학은 첫 우승 기회를 맞았습니다.2라운드까지 8언더파로 공동 5위였던 그는 이날 전반에 2타를 줄인 뒤 매서운 뒷심으로 리더보드 맨 위를 꿰찼습니다.파3 14번 홀에서 티샷을 약 2ｍ에 붙여 버디를 잡아내 공동 선두에 합류했고, 17번과 마지막 18번 홀 연속 버디로 경쟁자들을 제쳤습니다.KPGA 투어 통산 3승의 전가람은 이날 3타를 줄여 선두에 1타 뒤진 2위에 자리하며 시즌 첫 승 도전을 이어갔고, 최승빈과 이태훈이 11언더파 공동 3위로 뒤를 이었습니다.2라운드 단독 선두였던 황중곤은 3타를 잃어 합계 9언더파로 김백준 김우현 송민혁과 공동 5위에 자리했습니다.올 시즌 2승을 거두며 제네시스 포인트와 상금 모두 1위를 달리는 옥태훈은 이븐파 공동 42위에 머물렀습니다.디펜딩 챔피언 이수민은 3오버파로 배상문, 배용준 등과 공동 53위로 3라운드를 마쳤습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)