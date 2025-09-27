국가 전산망 화재로 부동산종합공부시스템 등 장애

▲ 부동산정보조회시스템 일사편리 홈페이지

국토교통부는 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 부동산종합공부시스템 '일사편리'에 장애가 발생하고 있다고 밝혔습니다.이에 따라 토지·임야대장, 공유지연명부, 대지권 등록부, 지적·임야도, 경계점좌표등록부,부동산종합증명서 등 민원서류 8종의 온라인 발급·열람 서비스가 중단된 상황입니다.그러나 이 가운데 토지·임야대장, 공유지연명부, 대지권 등록부 등 4종은 시·군·구청과 주민센터 등에 설치된 무인민원발급기를 통해 평일·주말에 24시간 발급받을 수 있습니다.또 평일 이들 기관의 근무시간(오전 9시∼오후 6시)에 방문하면 8종의 민원서류를 모두 발급받을 수 있습니다.모바일 신분증 서비스가 중단됨에 따라 관공서에 방문할 경우 실물 신분증을 지참해야 합니다.아울러 부동산종합공부시스템 외에도 국토부가 관리하는 국가물류통합정보시스템, 화물운송실적관리시스템, 지적재조사행정시스템, 용산공원 홈페이지도 장애를 겪고 있습니다.국토부를 비롯해 모든 부처가 공통으로 사용하는 온나라전자문서와 국민신문고 시스템도 중단된 상태입니다.두 시스템은 각각 행정안전부와 국민권익위원회가 관리합니다.다만, 국토부 내부 업무포털인 '솔넷'은 정상적으로 운영되고 있습니다.(사진=부동산정보조회시스템 홈페이지 갈무리, 연합뉴스)