국가종합전자조달 '나라장터'도 마비…조달청, 비상체제 돌입

▲ 긴급상황점검회의 중인 조달청

조달청은 어제 발생한 국가정보자원관리원 화재 관련 오늘(27일) 긴급 상황점검회의를 열고 총력 대응을 위한 비상체제에 들어갔습니다.조달청에 따르면 화재 여파로 정부전산망이 마비되면서 국가종합전자조달 시스템인 '나라장터'도 접속이 불가능한 상황입니다.어제 오후 국가정보자원관리원 화재로 위기경보 '경계'가 발령된 이후, 조달청은 즉각 비상대응체제를 가동하고 어젯밤 1차 긴급회의를 했습니다.이어 오늘 오전 8시 위기경보가 '심각'으로 격상됨에 따라 2차 긴급상황점검회의를 열어 나라장터 시스템과 서비스 현황을 점검하고, 조달업무가 연속성 있게 이뤄질 수 있도록 하기 위한 대응 방안을 논의했습니다.백승보 조달청장은 "긴급 비상대응체제에 돌입해 조달업무 차질을 최소화할 수 있도록 총력을 기울이고 있다"면서 "나라장터 시스템과 서비스 상황을 국민들에게 신속하게 알리고, 국가정보자원관리원과 협력해 이용자 불편이 없도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=조달청 제공, 연합뉴스)