양주 찜질방서 가스 폭발로 28명 부상…"숯가마 무너져"

▲ 찜질방 사고 현장

오늘(27일) 오전 10시 17분쯤 경기 양주시 장흥면의 한 숯가마 찜질방 내부에서 가스가 폭발해 28명이 다치는 사고가 발생했습니다.소방 당국은 현재까지 찜질방 이용객, 직원 등 28명이 다친 걸로 집계했습니다.3명이 중상, 25명이 경상으로 각각 분류됐습니다.중상자 중 60대 남성 직원 1명은 머리를 크게 다쳐 병원 집중치료실에서 치료받고 있으며 의식은 있는 상태입니다.나머지 70대 남성 이용객과 50대 여성 이용객 2명도 머리와 허리 등을 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.오늘 폭발로 주말 아침 찜질방을 이용하던 손님 등 72명이 긴급 대피하는 소동도 빚어졌습니다.다만 폭발로 인한 화재는 발생하지 않았습니다.소방 당국은 장비 17대와 인력 42명을 동원해 구급·구조작업을 진행했습니다.경찰은 찜질방 내 숯가마 외부에서 직원이 액화석유가스(LPG)를 사용해 장작을 태우던 중, 숯가마 내부에 있던 알 수 없는 가스가 폭발한 것으로 추정하고 있습니다.당시 숯가마 내부에는 사람이 없었으며, 폭발 충격으로 구조물이 무너져 내린 것으로 조사됐습니다.경찰 관계자는 "폭발한 가스가 LPG인지, 아니면 숯가마 내부 나무 등에서 발생한 가스인지는 현장 감식을 통해 확인하고 있다"고 말했습니다.당국은 정확한 피해 규모와 사고 원인을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)