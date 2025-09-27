국힘 "국정자원 화재·전산망 붕괴는 인재…행안장관 경질해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 여당 주도의 정부조직법 본회의 처리, 이재명 대통령 방미 결과 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

국민의힘은 오늘(27일) 국가정보자원관리원 화재로 정부 전산시스템이 무더기로 중단된 것에 대해 "명백한 인재"라면서 사고 원인 규명과 함께 관련자에 대한 문책이 이뤄지도록 하겠다고 밝혔습니다.장동혁 국민의힘 대표는 오늘 국회에서 연 기자간담회에서 "예견된 재난을 막지 못해 안타깝다"라며 "카카오 먹통 사태에서 충분히 이런 교훈을 얻고 대비할 수 있었던 부분"이라고 말했습니다.장 대표는 "국가 전산망의 심장, 대동맥과 같은 시스템을 마련하는 데 있어 화재나 다른 이유로 멈춰 서게 되면 다른 시스템과 연계돼 정지되는 사태가 발생하지 않도록 하는 시스템이 국가 전산망 시스템에 있어 기본 중 기본"이라고 지적했습니다.이어 "민간 먹통 사태에서 이미 그것을 경험했고 국가 전산망에 대해서도 재난 시 복구 시스템을 갖춰야 한다고 얘기했지만 그게 되지 않아 이번에 이런 사태까지 오게 됐다"며 "우리가 정보기술(IT) 강국이라 얘기할 수 있는지 다시 한번 되돌아봐야 한다"고 말했습니다.조용술 대변인도 논평을 내고 "이번 사태는 단순한 화재가 아니라 정부의 전산망에 대한 관리 부실이 불러온 명백한 인재"라며 "국가 핵심 서비스 전체가 셧다운되는 모습은 정부가 국민 안전을 뒷전으로 방치해온 무책임한 결과"라고 비판했습니다.조 대변인은 "국민의힘은 사고 원인을 철저히 규명하고 재난 대비 매뉴얼 전면 개선을 추진하겠다"며 "무엇보다 반복되는 전산망 붕괴 사태에 대한 책임을 끝까지 물어 관련자에게 엄중히 문책이 이뤄지도록 하겠다"고 강조했습니다.국민의힘에서는 윤호중 행정안전부 장관의 경질 및 이 대통령의 대국민 사과를 요구하는 목소리도 나왔습니다.나경원 의원은 페이스북 글에서 "2023년 11월 행정망 마비 사태 당시 이재명 민주당 대표는 책임자인 이상민 행안부 장관을 경질하고 대통령이 직접 대국민 사과를 해야 한다고 주장했다"며 "본인들 주장처럼 행안부 장관을 경질하고 대통령이 대국민 사과부터 하고 이 모든 사태를 수습하라"고 주장했습니다.주진우 의원도 페이스북에서 "역대급 재난 상황인데 항상 이런 일에는 이 대통령이 안 보인다"며 "이 대통령은 과거 본인이 내뱉은 말대로 대국민 사과하고 윤 장관을 즉시 경질하길 바란다"고 주장했습니다.개혁신당 정이한 대변인도 논평에서 이 대통령의 과거 민주당 대표 시절 발언을 거론하며 "이 대통령 말이 맞는다. 현 행안부 장관을 즉각 경질하고 국민 앞에 사과하라"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)