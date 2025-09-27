여당, 국정자원 화재에 "사고 수습 전방위 지원…국힘도 협조해야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(27일) 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 업무시스템이 무더기로 마비된 것과 관련, 당 차원의 지원 대책을 강구할 것을 지시했다고 민주당이 밝혔습니다.민주당은 오늘 언론에 보낸 공지를 통해 이같이 전했습니다.정 대표는 오늘 페이스북에도 글을 올리고 "사무총장과 국회 행정안전위 간사에게 정부가 만전의 대책을 세우도록 당차원의 지원대책을 긴밀히 협의하도록 지시했다"라면서 "조속히 정상화되도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔습니다.백승아 원내대변인은 브리핑에서 "민주당은 정부와 함께 국민 불편을 최소화하고 사고 수습을 위해 전방위적으로 지원하겠다"며 "화재 사고의 철저한 원인 규명과 재발 방지를 위한 실질적 대책 마련에도 최선을 다하겠다"고 말했습니다.백 원내대변인은 "국민의힘을 비롯한 야당의 초당적 협력을 요청드리며, 화재 사고 수습과 국가 정보시스템의 안정성을 확보하기 위해 총력을 다하겠다"고 강조했습니다.이와 관련, 조승래 사무총장은 오늘 오후 대전을 찾아 정부 클라우드 운영시스템 등을 직접 점검한 것으로 알려졌습니다.3년 전 카카오 먹통 사태 당시 데이터센터 운영 관리 도구가 이중화되지 않아 대규모 장애가 벌어졌던 문제가 정부에서 재연됐다는 지적에 따른 것입니다.민주당은 정부 운영시스템 이중화 상황 등을 점검하고, 필요시 추가 예산 지원까지 검토한다는 방침입니다.나아가 국회 행안위를 중심으로 후속 입법도 검토할 것으로 전망됩니다.이와 관련, 행안위 소속 채현일 의원은 정보통신망 침해사고를 '사회재난'에 포함하는 재난 및 안전관리 기본법 개정안을 대표 발의한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)