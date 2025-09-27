'e하늘장사정보시스템' 온라인 화장 예약 차질…'복지로' 접속 불가

▲ 26일 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다.

국가정보자원관리원 전산실 화재로 온라인을 통한 화장 예약과 복지서비스 신청에 차질이 빚어지고 있습니다.현재 복지부가 운영하는 'e하늘 장사정보시스템'(www.15774129.go.kr)은 아예 열리지 않고 있습니다.이 사이트에서는 전국 화장시설을 검색해 온라인으로 예약할 수 있는데, 접속이 불가능 해지면서 당분간 예약에 차질이 불가피한 상황입니다.복지부 관계자는 지자체 홈페이지를 통해 화장장을 예약할 수 있는 곳은 그렇게 하고, 그런 시스템을 갖추지 못한 지자체는 수기로 접수하는 등의 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다.복지서비스 종합포털 '복지로'(www.bokjiro.go.kr) 사이트도 접속이 불가능합니다.복지로는 보건복지부와 사회보장정보원이 운영하는 복지포털로 기초생활보장제도 생계·의료·교육급여, 긴급복지지원, 아동수당, 기초연금, 에너지 바우처 등 각종 복지서비스 정보를 확인하고 온라인으로 신청할 수 있습니다.다만, 각종 복지급여는 이틀 전인 25일 대부분 지급돼 당장 급여 지급에 차질이 있지는 않을 것으로 보입니다.시스템 장애 상황에 대응하기 위해 오전 8시 경계경보를 발령한 복지부는 이스란 제1차관 주재로 긴급 상황점검회의를 열어 필요한 조치를 논의했습니다.(사진=연합뉴스)