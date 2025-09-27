뉴스

국정자원 화재로 공항 신분확인도 차질…"실물신분증 지참해야"

최희진 기자
작성 2025.09.27 14:12 조회수
▲ 서울 김포공항 출발장에서 탑승객이 신분증과 탑승권을 제시하는 모습

국가정보자원관리원 화재로 모바일 신분증과 정부24 등 정부 행정 서비스에 장애가 발생함에 따라 한국공항공사가 공항 이용 시 반드시 실물 신분증을 지참해달라고 당부했습니다.

한국공항공사는 오늘(27일) 공사가 관리하는 전국 14개 공항 홈페이지에 공지를 올려 "국가정보자원관리원 화재로 일부 정부 전산 서비스에 장애가 발생하고 있다"며 "모바일 신분증, 정부24를 통한 신분 확인이 어려울 수 있으므로 공항 이용 시에는 실물 신분증을 반드시 지참하거나 바이오패스(생체정보 인증)를 이용해달라"고 공지했습니다.

미성년자의 경우 실물 신분증이나 필요한 서류를 인쇄해 지참하거나 원본 파일을 저장해 준비해야 합니다.

공사는 또 국정자원 화재 발생 시점인 어제 오후 8시 20분 이후 입차한 장애인, 국가유공자 차량은 주차장 이용료 자동 할인이 적용되지 않을 수 있다며 홈페이지 안내에 따라 사후 환불을 신청해달라고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
