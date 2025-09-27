소방청 "국정자원 화재 완전 진압에 시간…중앙구조통제단 가동"

▲ 밤샘 진화작업 이뤄진 국가정보자원관리원

소방청은 오늘(27일) "국가정보자원관리원 화재를 완전 진압하는 데 다소 시간이 걸릴 것"이라고 밝혔습니다.소방청에 따르면 소방당국은 현재 불이 발생한 5층 전산실 내부 확인을 위해 배연 및 냉각 작업을 중심으로 대응하고 있습니다.또 국정자원 전문가들과 함께 리튬이온배터리를 분리해 건물 외부에 임시로 설치한 소화수조로 이동시켜 냉각작업을 벌이고 있습니다.이 같은 더딘 작업 과정으로 인해 완진까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 추정된다고 소방청은 전했습니다.소방청은 김승룡 소방청장 직무대행을 단장으로 하는 중앙긴급구조통제단을 가동하고, 김 대행이 현장에 출동해 직접 지휘하고 있다고 밝혔습니다.앞서 소방당국은 화재 현장에서 협소한 공간과 고열 속에서 국정자원 핵심 시설 보호를 최우선으로 대응했고, 발화 약 10시간이 지난 오늘 오전 6시 30분쯤 초진에 성공했습니다.이번 화재로 인한 인명피해는 화상 1명의 경상자 발생입니다.5층 리튬배터리 384개 대부분은 전소된 상태라고 소방청은 확인했습니다.