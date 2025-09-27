국정자원 화재로 질병청 일부 시스템도 장애…"감염병 유선신고"

▲ 26일 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다.

국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 질병관리청의 방역통합정보시스템 등 일부 시스템에도 장애가 발생했습니다.27일 질병청에 따르면 전날 국정자원 대전 본원에서 발생한 화재로 장애가 생긴 시스템은 질병청과 소속기관 홈페이지, 내부 행정시스템, 질병보건통합관리시스템, 방역통합정보시스템 등입니다.이에 따라 질병청은 즉시 대응이 필요한 제1급 감염병이나 원인불명 감염병, 생물테러 감염병 사례는 질병청 종합관리실(☎ 043-719-7979)로 즉시 유선 신고하라고 안내했습니다.2∼3급 감염병의 경우 집단발생이 의심되면 종합상황실로 즉시 신고하고, 개별 사례는 24시간 내 보건소에 유선 또는 팩스로 신고하면 됩니다.감염병 일반에 관한 사항은 ☎ 1339 콜센터로 문의할 수 있으며, 감염병 검사 의뢰는 검체의뢰서를 수기로 작성해 의뢰해야 합니다.예방접종도우미 누리집(http://nip.kdca.go.kr)은 이용 가능하며 의료기관에서 예방접종등록을 하고자 하는 경우엔 https://ois.kdca.go.kr로 접속해 기존과 동일하게 등록할 수 있다고 질병청은 설명했습니다.다만 예방접종증명서 출력은 전산 문제로 이용할 수 없습니다.질병청은 종합상황실을 중심으로 비상근무 체제에 돌입했다며, 행정안전부 등 관계부처와 협의해 시스템을 조속히 정상화할 수 있게 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.보건복지부는 화재와 관련해 "위기 대응 매뉴얼에 따라 긴급 상황판단회의를 거쳐 오전 8시 경계 경보를 발령했으며, 오전 차관 주재 상황점검회의를 통해 관련 기관에 위기 대응에 필요한 조치를 논의할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)