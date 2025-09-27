장동혁 "정보관리원 화재, 예견된 재난…IT 강국 얘기할 수 있나"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 여당 주도의 정부조직법 본회의 처리, 이재명 대통령 방미 결과 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망 마비 사태가 발생한 데 대해 "예견된 재난"이라고 비판했습니다.장 대표는 오늘(27일) 기자간담회에서 "예견된 재난을 막지 못해 안타깝다"며 "카카오 먹통 사태에서 충분히 교훈을 얻고 대비할 수 있었던 부분"이라고 말했습니다.이어 "국가 전산망의 심장, 대동맥과 같은 시스템을 마련하는 데 있어 화재나 다른 이유로 멈춰 서게 되면 다른 시스템과 연계돼 정지되는 사태가 발생하지 않도록 하는 시스템이 국가 전산망 시스템에 있어 기본 중 기본"이라고 지적했습니다.장 대표는 "민간 먹통 사태에서 이미 그것을 경험했고 국가 전산망에 대해서도 재난 시 복구 시스템을 갖춰야 한다고 얘기했지만 그게 되지 않아 이번에 이런 사태까지 오게 됐다"며 "우리가 IT 강국이라고 얘기할 수 있는지 다시 한번 되돌아봐야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)