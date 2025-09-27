국정자원 화재로 '내각 통할' 총리실 홈페이지도 '먹통'

▲ 26일 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다.

대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재에 따른 정부 업무 시스템 마비 사태로 정부 부처를 지휘·감독하는 국무조정실·국무총리비서실 홈페이지도 '먹통'이 된 것으로 나타났습니다.오늘(27일) 오전 11시 현재 국무총리실 홈페이지에 접속을 시도하면 연결이 되지 않고 '사이트에 연결할 수 없다'는 안내가 뜹니다.앞서 김민석 국무총리는 오늘 오전 정부서울청사에서 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "(화재로 인해) 세종과 대전 정부 부처 내부 전산망이 마비됐고 부처 홈페이지 접속도 원활하지 않다"고 언급한 뒤 신속한 전산 시스템 복구 방침을 밝히기도 했습니다.어제 정부 전산시스템이 있는 국정자원 전산실 리튬배터리에서 발생한 화재로 현재 모바일 신분증과 정부24 등 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단됐습니다.다만, 대통령실 홈페이지의 경우 현재 정상적인 접속이 가능합니다.(사진=연합뉴스)