통계청·기재부·조달청 홈페이지 접속 불가…서비스 차질 우려

▲ 26일 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 인터넷 우체국 등 우편 서비스와 우체국 예금·보험 등 금융 서비스가 되지 않고 있다.

대전 국가정보자원관리원 화재로 주요 경제부처 전산망도 먹통이 됐습니다.정례적으로 발표되는 경제통계 발표도 차질이 예상됩니다.통계청은 오늘(27일) "통계청 홈페이지, 국가통계포털(kosis), 마이크로데이터(mdss), 통계지리정보(sgis) 등의 서비스가 되지 않고 있다"고 밝혔습니다.통계청은 오는 30일 '8월 산업활동동향'을, 내달 2일에는 '9월 소비자물가동향'을 각각 발표할 예정입니다.통계청은 현재까지는 관련 통계 발표를 기존 스케줄대로 진행할 수 있다는 입장이지만, 대국민 인터넷 서비스는 정상 가동되지 않을 가능성이 있습니다.재정정보 포털인 기획재정부 '열린재정', 국가종합전자조달 시스템인 조달청 '나라장터' 등도 접속되지 않고 있습니다.기재부 및 산하 기관 홈페이지 접촉도 불가능한 상태입니다.다만 통관시스템인 관세청 '유니패스', 세무시스템인 국세청 '홈택스'는 별도 서버망 등으로 이번 화재로 영향을 받지 않은 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)