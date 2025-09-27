김 총리 "국정자원 화재로 정부시스템 장애 사과…신속히 복구"

▲ 김민석 국무총리가 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 대책회의를 주재하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(26일) 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 정부 전산시스템 장애와 관련, "불편을 겪으실 국민 여러분에게 사과의 말씀을 드린다"며 신속한 복구 방침을 밝혔습니다.김 총리는 오늘(27일) 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 "국가정보시스템 장애로 인해 민원 처리가 지연되는 등 일상생활에 불편이 있을 수 있다"면서 이같이 말했습니다.김 총리는 "국가의 중요한 전산 시스템이 한곳에 밀집된 시설 특성상 화재 진압 과정에 어려움이 있었다"며 "세종과 대전 정부 부처 내부 전산망이 마비됐고 부처 홈페이지 접속도 원활하지 않다"고 지적했습니다.김 총리는 화재가 오늘 아침 초진 된 것을 언급하며 "행안부가 신속히 대응해줬다"라며 "행안부 중심의 위기상황대응본부가 설치돼 화재의 완전한 마무리와, 이후 복구 계획 마련에 주력할 것"이라고 말했습니다.특히 김 총리는 "제일 먼저 우선 신속한 복구에 힘쓰겠다.속도감 있게 조치할 것"이라면서 "이 과정을 투명하게 국민 여러분께 신속하게 소통을 해나가겠다"고 강조했습니다.김 총리는 "어떤 서비스에 장애가 있는지, 언제까지 복구가 이루어질 것인지, 가능한 구체적이고 신속히 말씀드릴 것"이라며 "불확실성을 줄이는 것을 통해서 국민 불편을 줄이겠다"고 했습니다.김 총리는 "지금 정부 각 부처 관계자나 장관들이 상황을 명확하게 인식하는 것이 굉장히 중요한 것 같다"며 "현재 상황이 어떤지, 어디까지 영향을 미칠 수 있는지 사실 파악을 시작해야 하는 상황"이라고 언급했습니다.그러면서 "예를 들어 모바일 신분증이 잘 작동되지 않는다면 오늘 당장 공항에서 모바일 신분증만 사용만을 염두에 두고 나가는 분들이 불편을 겪을 수도 있다"며 "이런 것이 미리 공지돼야 할 것 같다"고 지시했습니다.김 총리는 또 "오늘 회의에서 피해 상황을 정확하게 파악하고 향후 계획과 제도적 개선 방안을 충분히 논의하자"고 언급했습니다.김 총리는 "우선 긴급한 대처를 하면서 사고의 원인 규명과 재발 방지 대책에 대해서는 철저하게 정리해 나가야 할 것"이라며 "화재 발생 경위나 대응 과정, 전산망 백업 체계 등 비상 대책 매뉴얼이 과연 잘 작동했는지 점검을 해봐야한다"고 지적했습니다.어어 "제도적으로도 개선·보완해야겠다"며 "행정안전부 장관이 제 상황 대처를 해나가면서, 각 부처에서 상황을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 그 부분을 더 긴장감 있게 인지할 수 있도록 공유하라"고 주문했습니다.앞서 어제 오후 8시 20분쯤 정부 전산시스템이 있는 국정자원 내 무정전·전원 장치(UPS)실 내 리튬배터리에서 불이 나 약 9시간 50분 만인 오늘 오전 6시 30분쯤 초진됐습니다.이 화재로 모바일 신분증과 국민신문고, 정부24 등 70개가량의 정부 행정 서비스가 중단된 상태입니다.행안부는 오늘 위기상황대응본부를 중앙재난안전대책본부로 격상하고 위기경보수준을 '경계'에서 '심각'으로 상향해 대응 중입니다.(사진=연합뉴스)