케데헌 '골든', 영국 싱글차트 통산 8주 1위…'톱 10'에 OST 3곡

조제행 기자
작성 2025.09.27 09:06 조회수
케데헌 '골든', 영국 싱글차트 통산 8주 1위…'톱 10'에 OST 3곡
▲ 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 '톱 100'에서 새로운 기록을 썼습니다.

26일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '골든'은 영국의 팝스타 올리비아 딘의 '맨 아이 니드'(Man I Need)의 추격을 따돌리고 정상을 지켰습니다.

'맨 아이니드'는 '골든'의 벽을 넘지 못하고 5주 연속 2위에 머물렀습니다.

'골든'은 비연속으로 통산 8주째 1위를 기록했으며, 이번 주까지 7주 연속 정상을 유지하고 있습니다.

오피셜 차트는 "'골든'은 1969년 더 아치스의 '슈가, 슈가'(Sugar, Sugar)가 세운 8주 1위 기록과 동률을 이뤘다"며 "'골든'은 '슈가, 슈가'와 함께 오피셜 싱글차트 역사상 최장기간 정상에 머문 애니메이션 OST가 됐다"고 설명했습니다.

'케이팝 데몬 헌터스' OST는 이와 함께 '소다 팝'(Soda Pop)이 5위, '유어 아이돌'(Your Idol)이 6위를 기록하며 '톱 10'에 3곡이 이름을 올렸다. '테이크다운'(Takedown)은 25위를 기록했습니다.

그룹 트와이스의 '스트래티지'(Strategy)는 38위, 하이브 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라'(Gabriela)는 40위에 머물렀습니다.

그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스의 듀엣곡 '아파트'(APT.)는 58위로 49주 연속으로 차트를 지켰습니다.
