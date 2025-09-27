전남·제주 중심 가끔 비…일요일엔 전국 대부분 가을비

토요일인 27일 전남과 제주도를 중심으로, 일요일엔 전국 대부분 지역에서 가을비가 내리겠습니다.



기상청에 따르면 이날 제주도는 가끔 비가 내리겠고 전남과 경남은 오전까지, 전남 남해안은 낮까지 각각 비가 이어지겠습니다.



이날 비는 우리나라 북쪽에 위치한 고기압에서 내려오는 차가운 공기와 남쪽에서 올라오는 따뜻한 공기가 만나 부딪히면서 발달한 정체전선 영향에 따른 것입니다.



예상 강수량은 전남 남부 5∼30㎜, 경남 남서 내륙과 경남 서부 남해안 5㎜ 안팎, 제주도 20∼80㎜ 상당입니다.



일요일인 28일은 전국이 대체로 흐린 가운데 새벽에 서쪽 지역부터 비가 시작돼 오전엔 전국으로 확대되겠습니다.



비는 수도권과 충남 북부는 내일 늦은 오후에, 그 밖의 전국 대부분 지역은 밤에 그치겠습니다.



다만 전남 남해안과 제주도는 월요일인 29일 아침까지 이어지겠습니다.



28일 예상 강수량은 수도권과 충남 북부 10∼60㎜, 서해 5도·강원 동해안 5∼20㎜, 강원 내륙 산지·대전·세종·충남 남부·충북·전라권 10∼40㎜, 경상권과 울릉도·독도 5∼30㎜, 제주도 5∼40㎜ 등입니다.



토요일에는 제주도에, 일요일에는 수도권과 충남 북부를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 합니다.



기온은 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높아 완연한 가을날이 이어지겠습니다.



이날 낮 최고기온은 24∼29도로 예보됐습니다.



일요일 아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 20∼27도가 되겠습니다.