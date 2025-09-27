김정은 "핵무력 중추로 한 안전보장은 우리의 절대불변 입장"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 핵무기연구소를 비롯한 핵 관련 분야의 과학자, 기술자들을 만나 핵물질생산 및 핵무기생산과 관련한 중요협의회를 지도했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다.

김정은 북한 총비서가 핵 관련 과학자와 기술자들을 만나 핵 무력을 중추로 하는 힘에 의한 평화유지, 안전보장 논리는 우리의 절대불변한 입장이라고 말했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 어제 핵무기연구소를 비롯한 핵 관련 분야 과학자, 기술자들을 만나 핵물질 생산과 핵무기 생산과 관련한 중요 협의회를 지도했다고 보도했습니다.김 총비서는 지난 21일 자신의 최고인민회의 연설 내용을 상기하며 "국가의 핵대응태세를 계속 진화시키는 것은 공화국의 안전환경상 필수적인 최우선 과제"라고 언급하며, "국가의 현재와 미래를 위한 가장 정확한 선택이며 우리가 견지해야 할 변할 수 없는 의무"라고 강조했습니다.핵보유국 인정을 전제로 미국과 대화할 수 있다는 북한의 입장에도 한미 정부가 여전히 비핵화를 최종 목표로 유지하자 '핵포기 불가'를 재차 강조한 것으로 해석됩니다.(사진=연합뉴스)