북 화물선 NLL 침범…'오성홍기' 왜 달았나

김태훈 국방전문기자
작성 2025.09.27 07:08 조회수
<앵커>

어제(26일) 새벽, 북한 화물선 한 척이 서해 북방한계선을 침범했다가 돌아갔습니다. 중국 국기를 내걸고 마치 중국 배인 것처럼 위장한 모습도 보였는데, 우리 군은 의도적 도발 가능성은 적은 것으로 보고 있습니다.

김태훈 국방전문기자입니다.

<기자>

북한 서해안에서 출항한 것으로 추정되는 길이 140m의 북한 화물선 '덕성호'가 오늘 새벽 5시 이전부터 서해 북방한계선 NLL로 점점 접근하는 모습이 우리 군 감시 장비에 포착됐습니다.

덕성호는 남하하다 새벽 5시 6분쯤, 백령도 서북방 약 50km 지점 NLL을 지나서, NLL 이남 5km 지점까지 침범했습니다.

경계 작전 중이던 우리 해군 천안함은 여러 차례 경고 통신을 했는데, 덕성호는 응답하지 않았습니다.

천안함이 기관총과 함포 약 60발을 경고사격한 뒤에야 덕성호는 항로를 서쪽으로 틀어 오전 6시쯤 NLL 수역을 벗어났습니다.

북한 민간 선박의 NLL 침범은 지난 2022년 10월 24일 '무포호' 이후 2년 11개월 만입니다.

우리 군 해병대는 그제 백령도 일대에서 해상 사격 훈련을 했는데, 군은 일단 덕성호의 NLL 침범 이유 중에 도발 목적은 없는 것으로 보고 있습니다.

합참 관계자는 "덕성호가 NLL 근처에 있던 중국 어선 10여 척을 피하느라 NLL을 넘어왔을 가능성이 있다"고 말했습니다.

덕성호는 NLL을 침범할 시점에 선박 자동식별장치에서 내보내는 국적 신호를 북한에서 중국으로 변경했고, 선박 게양 국기도 인공기에서 오성홍기로 바꾼 것으로 드러났습니다.

합참 관계자는 "중국 배로 속여 NLL을 침범하면 별다른 말썽이 없을 걸로 보고, 선박 식별장치 신호와 국기를 바꾼 것으로 보인다"고 말했습니다.

(영상편집 : 김진원, 디자인 : 장예은)
