김 총리, 국정자원 화재 상황점검회의…"전산망 혼란 최소화"

▲ 26일 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원에서 리튬배터리 화재가 발생, 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다.

김민석 국무총리는 국가정보자원관리원 화재 관련해 어제(26일) 상황 점검회의를 개최하고 국가정보시스템 장애 상황에 대한 보고를 받았습니다.김 총리는 어젯밤 11시 20분쯤 서울재난상황실에서 회의를 개최했습니다.김 총리는 행정안전부 장관 등으로부터 보고받은 뒤 국민에 국가정보시스템 장애에 따른 불편이 있을 수 있다는 점을 투명하고 신속하게 충분히 안내하고, 각 부처 전산망을 신속히 점검해 혼란을 최소화할 것을 지시했습니다.김 총리는 또 시스템 장애가 있는 관계부처들은 비상 체계를 가동해 국민 생활 불편을 예측 및 파악하고 피해가 최소화될 수 있도록 총력을 기울일 것을 당부했습니다 김 총리는 이와 함께 문제가 발생할 경우 행정안전부 위기대응본부로 즉시 통보해 신속히 복구될 수 있도록 하라고 지시했습니다.정부는 오늘 아침 8시 30분 관계부처 장관 회의를 소집해 피해 상황을 파악하고 시스템 복구 방안을 추가 논의할 예정입니다.(사진=연합뉴스)