스포츠클라이밍 이도현, 세계선수권 리드 남자부 금메달

▲ 스포츠클라이밍 이도현 선수

한국 남자 스포츠클라이밍의 간판 이도현(서울시청·블랙야크)이 서울에서 열리고 있는 세계선수권에서 리드 종목 남자부 금메달을 따냈습니다.이도현은 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 대회 리드 남자부 결승에서 43+를 기록해, 일본의 요시다 사토네(43+)와 동점을 이뤘습니다.결승에서 동점일 경우 준결승 성적을 따져 순위를 정하는 규정에 따라 준결승 성적(전체 2위)이 요시다(5위)보다 더 좋았던 이도현이 1위를 차지했습니다.2년 전 스위스 베른 대회 때 볼더링 종목에서 동메달을 따내며 생애 처음으로 세계선수권 시상대에 섰던 이도현은, 처음으로 국내에서 열린 이번 세계선수권에서는 한국 남자 선수 최초의 금메달을 일궈내는 쾌거를 달성했습니다.이도현은 오는 일요일 볼더링 종목에도 출전해 또 하나의 메달을 노립니다.리드 여자부에서는 서채현이 동메달을 따내 2021년 금메달, 2023년 동메달에 이어 세계선수권 3회 연속 메달을 목에 걸었습니다.이 종목에서는 도쿄와 파리, 2회 연속 올림픽 금메달에 빛나는 슬로베니아의 얀야 간브렛이 완등에 성공하며 우승했습니다.(사진=대한산악연맹 제공, 연합뉴스)