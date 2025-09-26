이 대통령, 유엔 총회 일정 마무리…서울공항 도착

▲ 미국 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항에 착륙한 공군 1호기에서 인사하고 있다.

유엔총회 참석을 위한 3박 5일간 방미 일정을 끝낸 이재명 대통령이 조금 전 서울공항에 도착했습니다.이 대통령은 미국 뉴욕에 열린 유엔총회에서 다자외교 데뷔 무대를 치르고, 기조 연설을 통해 '민주주의 대한민국'의 국제사회 복귀를 선언했습니다.이 대통령은 'END 이니셔티브'를 공개하며, 교류·관계정상화·비핵화를 통한 포괄적 한반도 평화 비전을 제시했습니다.한국 대통령 가운데 처음으로 유엔 안전보장이사회 공개 토의도 주재했습니다.이 자리에서 이 대통령은 인공지능 기술의평화적 이용이라는 화두를 던졌습니다.유엔총회 일정을 소화하는 가운데 이 대통령은 우즈베키스단, 체코, 이탈리아, 폴란드 정상과 회담을 열고 원자력, 방산, 광물 등 분야에서 경제 협력 강화도 약속했습니다.아울러 세계 최대 자산운용사 블랙록의 CEO 래리 핑크 의장과 만나 한국에 대한 대규모 AI 투자도 이끌어냈습니다.이번 유엔총회 일정에서 트럼프 미국 대통령과의 만남은 이뤄지지 않았습니다.이 대통령은 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아 태평양경제협력체(APEC) 준비에 박차를 가할 것으로 보이는 가운데, 경주 APEC에서 트럼프 대통령과의 회담이 성사될 가능성도 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)