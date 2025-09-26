이 대통령, 유엔 총회 일정 마무리…서울공항 도착

▲ 미국 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항에 착륙한 공군 1호기에서 인사하고 있다.
유엔총회 참석을 위한 3박 5일간 방미 일정을 끝낸 이재명 대통령이 조금 전 서울공항에 도착했습니다.
이 대통령은 미국 뉴욕에 열린 유엔총회에서 다자외교 데뷔 무대를 치르고, 기조 연설을 통해 '민주주의 대한민국'의 국제사회 복귀를 선언했습니다.
이 대통령은 'END 이니셔티브'를 공개하며, 교류·관계정상화·비핵화를 통한 포괄적 한반도 평화 비전을 제시했습니다.
한국 대통령 가운데 처음으로 유엔 안전보장이사회 공개 토의도 주재했습니다.
이 자리에서 이 대통령은 인공지능 기술의평화적 이용이라는 화두를 던졌습니다.
유엔총회 일정을 소화하는 가운데 이 대통령은 우즈베키스단, 체코, 이탈리아, 폴란드 정상과 회담을 열고 원자력, 방산, 광물 등 분야에서 경제 협력 강화도 약속했습니다.
아울러 세계 최대 자산운용사 블랙록의 CEO 래리 핑크 의장과 만나 한국에 대한 대규모 AI 투자도 이끌어냈습니다.
이번 유엔총회 일정에서 트럼프 미국 대통령과의 만남은 이뤄지지 않았습니다.
이 대통령은 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아 태평양경제협력체(APEC) 준비에 박차를 가할 것으로 보이는 가운데, 경주 APEC에서 트럼프 대통령과의 회담이 성사될 가능성도 나오고 있습니다.
(사진=연합뉴스)